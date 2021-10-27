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00:50 (мск), источник: ТАСС

Байден считает нужным встретиться с Си Цзиньпином

Президент США уверен, что дипломатические контакты имеют особое значение в свете конкуренции между Вашингтоном и Пекином.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен в необходимости проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку дипломатические контакты имеют особое значение в свете конкуренции между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Как он отметил, Байден «считает важным, чтобы была возможность для личных контактов с Си Цзиньпином». «А если это невозможно сделать лично из-за ограничений, касающихся поездок Си Цзиньпина, то лучше всего будет провести виртуальную встречу. Мы собираемся сделать именно это», — отметил Салливан на брифинге в Белом доме.

«Мы намерены сделать это, поскольку в период активного соперничества между США и Китаем интенсивное дипломатическое взаимодействие на самом высоком уровне, на уровне лидеров, играет жизненно важную роль для эффективного управления данными отношениями», — добавил он.

Как напомнил помощник президента США, ранее в текущем месяце он провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главой секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Как констатировал Салливан, в ходе консультаций была достигнута договоренность о том, что у лидеров США и Китая «будет возможность провести виртуальную встречу до конца текущего года». «Сейчас я не могу назвать конкретную дату», — сказал помощник президента США. По его словам, Байден и Си Цзиньпин смогут «обсудить всю повестку дня» на данной онлайн-встречи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 6 октября, что Вашингтон и Пекин дорабатывают детали договоренности о проведении двусторонних контактов на высшем уровне. До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга информировало о достижении принципиальной договоренности о проведении до конца года двусторонней онлайн-встречи лидеров США и КНР.

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