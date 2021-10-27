Заместитель постпреда РФ при ООН заявил о отсутствии согласия в Совбезе по Судану

Выступая перед заседанием, он не стал называть ситуацию в Судане переворотом.
«Я думаю, пока преждевременно говорить об этом. Будем работать. Поработаем над каким-либо документом, а там увидим», — сказал господин Полянский, отвечая на вопрос о достижении согласия по Судану (цитата по ТАСС). При этом он отметил, что все члены Совбеза ООН могут согласиться, что «ситуация в Судане занимает наше внимание».
Говоря о ситуации в стране, российский постпред заявил, что «трудно сказать», является ли она государственным переворотом. «Иногда это называется смена власти. Необходимо посмотреть. Суданцам решать, переворот это или нет… Вы знаете, что произошло на Украине в 2014 году, мы считаем, что это был переворот», — сказал он ранее.
В ходе переворота в Судане, случившегося в ночь с 24 на 25 октября, военные арестовали членов гражданского правительства. Глава Суверенного совета генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан распустил правительство и объявил о введении в стране чрезвычайного положения. Международная «тройка» по Судану (США, Великобритания, Норвегия) осудила действия военных и призвала освободить гражданское руководство.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не стала критиковать действия военных и заявила, что Россия «будет и впредь уважать выбор дружественного суданского народа».