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16:43 (мск), источник: Известия

База ВМФ на Камчатке получит новые причалы и усиленную охрану

Минобороны России приняло решение об усилении защиты и расширении инфраструктуры главной базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Кроме того, будет усовершенствована система защиты от диверсантов.

Источник: РИА "Новости"

По словам источников, в ближайшее время в Вилючинск прибудет плавучий причал ПМ-61М1. У его стенок одновременно смогут стоять две подводные лодки или два надводных корабля.

Он обеспечит подачу на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь с берегом и производство погрузочно-разгрузочных работ.

Кроме того, причал можно будет легко перебросить на новое место — например, в одну из бухт на Дальнем Востоке.

Также в Вилючинске завершается строительство сложных укрытий для АПЛ, состоящих из мола и причала. Эти железобетонные сооружения достигают высоты 50 м и надежно защищают не только от ударов вероятного противника с воздуха, но и стихийных бедствий.

Особое внимание будет уделено охране военно-морской базы. Подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСС), которые отвечают за охрану кораблей, будут усилены.

«Вилючинск — наша основная база на Дальнем Востоке, где находятся атомные подводные лодки, в том числе ракетоносцы, — рассказал “Известиям” военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это уникальное место, потому что, во-первых, сразу выводит корабли на большие глубины. Субмаринам не надо здесь преодолевать никакие противолодочные барьеры. Это, что называется, база открытого моря, и она имеет огромную важность. Десятилетиями она развивалась, смогла пережить распад Советского Союза, и сейчас идет ее масштабная реконструкция. Вполне возможно, Вилючинск станет местом базирования перспективных подводных кораблей, в том числе носителей беспилотного комплекса “Посейдон”.

Во время загрузки произошла ошибка.
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