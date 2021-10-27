База ВМФ на Камчатке получит новые причалы и усиленную охрану

По словам источников, в ближайшее время в Вилючинск прибудет плавучий причал ПМ-61М1. У его стенок одновременно смогут стоять две подводные лодки или два надводных корабля.
Он обеспечит подачу на корабли воды и электроэнергии, телефонную связь с берегом и производство погрузочно-разгрузочных работ.
Кроме того, причал можно будет легко перебросить на новое место — например, в одну из бухт на Дальнем Востоке.
Также в Вилючинске завершается строительство сложных укрытий для АПЛ, состоящих из мола и причала. Эти железобетонные сооружения достигают высоты 50 м и надежно защищают не только от ударов вероятного противника с воздуха, но и стихийных бедствий.
Особое внимание будет уделено охране военно-морской базы. Подразделения подводных диверсионных сил и средств (ПДСС), которые отвечают за охрану кораблей, будут усилены.
«Вилючинск — наша основная база на Дальнем Востоке, где находятся атомные подводные лодки, в том числе ракетоносцы, — рассказал “Известиям” военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это уникальное место, потому что, во-первых, сразу выводит корабли на большие глубины. Субмаринам не надо здесь преодолевать никакие противолодочные барьеры. Это, что называется, база открытого моря, и она имеет огромную важность. Десятилетиями она развивалась, смогла пережить распад Советского Союза, и сейчас идет ее масштабная реконструкция. Вполне возможно, Вилючинск станет местом базирования перспективных подводных кораблей, в том числе носителей беспилотного комплекса “Посейдон”.