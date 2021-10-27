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09:32 (мск), источник: РБК

Западные дипломаты допустили прокачку водорода по «Северному потоку-2»

Россия имеет потенциал стать важным поставщиком не только устойчивой энергии, но и технологических решений и научных достижений, если осознает вызовы изменения климата, воспользуется открывшимися возможностями и примет смелые политические решения вместе со своими партнерами в Европе и за ее пределами, уверены послы Германии и Франции Геза Андреас фон Гайр и Пьер Леви.

Источник: Reuters

Об этом они написали в статье для РБК «Зеленое» будущее — хорошее будущее", приуроченной к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-26), которая начинается в конце этой недели в шотландском Глазго.

По мнению послов, если Россия воспользуется возможностями сотрудничества, через 30 лет благодаря своей впечатляющей и первозданной природе и своему климатическому многообразию она может стать ведущим туристическим направлением для путешественников со всего мира, Ульяновская и Астраханская область могут стать хабами возобновляемой энергии, Кузбасс из угольного месторождения способен превратиться в регион науки и «зеленой» промышленности, а «Северный поток-2» может поставлять в Европу «зеленый» водород, Москва же может стать отменной площадкой для «зеленого» финансирования.

Главы дипмиссий отмечают, что основы подобного будущего уже заложены, Европа и другие регионы мира также находятся в процессе преобразования своих экономических систем.

Важным дипломаты назвали заявление президента Владимира Путина на Российской энергетической неделе о том, что Россия достигнет климатической нейтральности не позднее 2060 года.

Укрепиться диалог по вопросам изменения климата между Россией и ЕС может в первой половине 2022 года, когда по принципу ротации Франция станет председателем Совета Европейского союза, указывают авторы.

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К концу года посольство Франции объявит конкурс среди российских городов по устойчивому развитию, сообщили они еще об одной возможности для сотрудничества.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Глазго и начнется 31 октября. Согласно положениям ООН, мероприятие проводят, чтобы налаживать конструктивный диалог о проблемах изменения климата.

Кроме того, на конференции готовят декларацию «о необходимости разработки комплексной продовольственной политики для преодоления последствий чрезвычайных климатических ситуаций», заявлено на сайте организации.

Президент Путин выступит на саммите по видеосвязи. Российскую делегацию в Великобритании возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Также в нее войдут спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

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