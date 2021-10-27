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11:06 (мск), источник: Известия

Правительство выделило 47 млрд рублей на пособия по временной нетрудоспособности

Более 47,1 млрд рублей выделило правительство России Фонду социального страхования на выплату пособий по больничным листам в IV квартале 2021 года. Об этом в среду, 27 октября, сообщает пресс-служба кабмина.

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Источник: Известия

«Свыше 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в публикации.

Уточняется, что решение о дополнительном финансировании принято с целью недопущения задержки выплат гражданам на фоне возросшей нагрузки на бюджет, что связано с распространением коронавируса и ростом сезонных заболеваний.

О необходимости направить средства на указанные цели Мишустин рассказал в ходе заседания правительства 22 октября. Он отметил важность того, чтобы люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты.

25 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления двух оплачиваемых выходных россиянам, которые сделали прививку от COVID-19. Российский лидер также поручил кратно увеличить охват тестов на коронавирус и в кратчайшие сроки предусмотреть изоляцию заболевших.

Помимо этого глава государства распорядился о закупке отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, и доставки их в регионы. При этом правительство должно проводить ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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