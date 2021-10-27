FT узнала об условии «Газпрома» для Молдавии в обмен на скидку на газ

Как отмечает Financial Times, в Кремле смотрят на переговоры с Молдавией по газовому контракту с более широкого, политического угла после того, как президентом страны летом стала проевропейски ориентированная Майя Санду.
Кроме того, сообщается, что Россия выступает за выход Молдавии из зоны свободной торговли со странами Европейского союза и ее присоединение к Таможенному союзу.
Молдавия этой осенью столкнулась с критическим дефицитом газа, на фоне которого в стране было объявлено чрезвычайное положение. Единственным поставщиком топлива для страны ранее был «Газпром», контракт с которым истек в конце сентября и был продлен еще на один месяц.
Пока стороны не смогли договориться о цене по новому контракту, следующий раунд переговоров назначен на среду, 27 октября.
В 2020 г. средняя цена на российский газ для Молдавии составляла $149 за 1 тыс. куб. м, к сентябрю текущего года она возросла до $550, а в октябре — до рыночных $790 за тысячу кубометров.
Российский газовый гигант уже пригрозил прекратить поставки в Молдавию, если та не погасит задолженность за топливо, которая вместе с учетом просрочки платежей превышает $700 млн. В Кишиневе в ответ пообещали провести независимый аудит, чтобы оценить размер долга. Пока переговоры продолжаются, Молдавия ищет альтернативные источники топлива.
Так, украинское издание «Экономическая правда» сообщило 25 октября, что «Нафтогаз» подписал с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках до 700 млн куб. м. газа в случае необходимости. Кишинев также подписал контракт на закупку 1 млн куб. м газа у польской PGNiG и еще 1 млн — у нидерландской Vitol. «Газпром» поставлял в Молдавию около 3 млрд кубометров в год.