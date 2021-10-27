Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская экономика лишится миллиона россиян

В ближайшие десять лет российская экономика лишится более миллиона россиян. О сокращении численности занятых граждан заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Будущее сферы труда в России», сообщает ТАСС.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14:21 (мск)Молдавия возобновила переговоры о закупке вакцины «Спутник V»
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы — граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 миллиона человек. При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что в свою очередь приведет к увеличению среднего возраста занятого гражданина», — спрогнозировала Голикова.

Вице-премьер также оценила текущую ситуацию на рынке труда.

По ее словам, в 34 регионах России безработица не вернулась к уровню до пандемии. При этом в 51 субъекте достигли или превысили докризисные показатели.

Вице-премьер отметила, что в каждом регионе была принята своя программа по снижению напряженности на рынке труда. Министерство труда, по словам Голиковой, продолжает мониторинг мер поддержки и вместе с региональными властями реагирует на текущую ситуацию.

Замглавы правительства подчеркнула, что официально зарегистрированных безработных в стране стало меньше на 76,2 процента — то есть на 2,8 миллиона человек, если сравнивать с показателями сентября 2020 года.

Читайте также
Росстат отчитался о снижении уровня бедности россиян

«Что касается численности безработных граждан, которые состоят на регистрационном учете в органах службы занятости, то их численность на конец сентября 2021 года составила 877 тысяч человек, и уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 процента», — заявила Голикова.

Ранее в октябре снижение уровня безработицы отметила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что показатели безработицы приблизились к историческому минимуму, а количество открытых вакансий, наоборот, сильно выросло.

Набиуллина предположила, что такая ситуация приведет к повышению конкуренции между работодателями и, следовательно, к росту зарплат россиян.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В России захотели ограничить продажу квартир с наценкой
Состояние Гаркалина оценили как крайне тяжелое
Песков назвал закрытие границ регионов «последней мерой»
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма
Дина Аверина завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике
Из-за поисков Светличной волонтеры не успели спасти человека
В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Горячие темы на Авто
Кто? Кто? Кто? 260
5 часов назад, Новости Проезд по платным дорогам в России подорожает в два-три раза Минтранс опубликовал проект постановления, согласно которому, российские водители будут платить, как европейские 216
Ещё немног о климате. 214
Все молчите ;) 193
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Дети
Звезда Comedy Club Гавр стал отцом в четвертый раз (фото) У шоумена и его супруги Ирины родился сын
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь