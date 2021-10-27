Лавров прокомментировал информацию об использовании Киевом дрона в Донбассе

«В принципе история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — сказал Лавров.
Информацию об использовании дрона Bayraktar 26 октября начали распространять Вооруженные силы Украины (ВСУ), при этом эту информацию не подтвердили в Донецке, Совместном центре контроля и координации (СЦКК) и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса.
Сергей Лавровглава МИД РФ
27 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.
Ранее в среду СЦКК самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что за прошедшие сутки по территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) было выпущено более 110 снарядов вооруженным сил Украины. Отмечалось, что на линии соприкосновения наблюдается значительное обострение ситуации. Обстрелам подверглись Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Докучаевск, Гольмовский.