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15:07 (мск), источник: Известия

Лавров прокомментировал информацию об использовании Киевом дрона в Донбассе

Информация о том, что Украина использовала турецкий беспилотник в Донбассе, должна заставить задуматься всех тех, кто вооружает Киев. Об этом 27 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«В принципе история, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — сказал Лавров.

Информацию об использовании дрона Bayraktar 26 октября начали распространять Вооруженные силы Украины (ВСУ), при этом эту информацию не подтвердили в Донецке, Совместном центре контроля и координации (СЦКК) и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса.
Сергей Лавров
глава МИД РФ

27 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Ранее в среду СЦКК самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что за прошедшие сутки по территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) было выпущено более 110 снарядов вооруженным сил Украины. Отмечалось, что на линии соприкосновения наблюдается значительное обострение ситуации. Обстрелам подверглись Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Докучаевск, Гольмовский.

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