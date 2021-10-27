Минтруд составил рекомендации по выходным после вакцинации от COVID-19

Министерство направило проект в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Согласно документу, работодателям рекомендовано прописывать предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации от COVID-19 в коллективных договорах и локальных нормативных актах.
«Отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий», — говорится в проекте (цитата по «РИА Новости»).
Давать по два выходных после прививки от коронавируса предложила вице-премьер Татьяна Голикова, ее идею поддержал президент Владимир Путин. Из-за роста заболеваемости COVID-19 он объявил по всей России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
За прошедшие сутки в стране снова был обновлен рекорд по смертности от вируса (1123 человека). По данным Минздрава, в общей сложности сейчас болеют 1,3 млн россиян.