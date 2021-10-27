Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Патриарх Кирилл раскритиковал капитализм и коммунизм Он отметил, что вера может помочь бизнесмену правильно выстроить ориентиры в своей работе
Фоторепортажи
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
16:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд составил рекомендации по выходным после вакцинации от COVID-19

Минтруд предлагает работодателям предусматривать в договорах с сотрудниками предоставление двух оплачиваемых выходных после вакцинации от коронавируса. Также эти выходные могут быть включены в отпуск, говорится в подготовленном ведомством проекте рекомендаций.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
17:46 (мск)В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного заболевания коронавирусом
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

Министерство направило проект в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно документу, работодателям рекомендовано прописывать предоставление двух оплачиваемых выходных при вакцинации от COVID-19 в коллективных договорах и локальных нормативных актах.

«Отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий», — говорится в проекте (цитата по «РИА Новости»).

Давать по два выходных после прививки от коронавируса предложила вице-премьер Татьяна Голикова, ее идею поддержал президент Владимир Путин. Из-за роста заболеваемости COVID-19 он объявил по всей России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

За прошедшие сутки в стране снова был обновлен рекорд по смертности от вируса (1123 человека). По данным Минздрава, в общей сложности сейчас болеют 1,3 млн россиян.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Коммунистов лишили права на бойкот
Поможет ли ужесточение антикоронавирусных мер сдержать пандемию
Песков назвал закрытие границ регионов «последней мерой»
Иммунолог оценил угрозу штамма AY.4.2 для России
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
Нерабочие дни в Москве: ответы на основные вопросы
Российская экономика лишится миллиона работающих россиян
Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма
В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»
Здоровье
Ученые сравнили опасность ковида и вакцины от него Инфекция гораздо чаще приводит к неврологическим осложнениям.
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Авто
Что делать, если упал на рельсы в метро? Авто Mail.ru напоминает, как действовать пассажирам, если во время поездки в подземке они случайно оказались на путях перед поездом
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Популярные темы на «Детях»
Муки выбора 252
Подарки 186
Фотоуроки: обсуждение фотографий 151
У грудничка аллергия, подскажите, у кого было подобное 102
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь