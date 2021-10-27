Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
11Как выглядят самые известные стены в мире
18:21 (мск), источник: Известия

Израиль разрешил въезд в страну привитым «Спутником V»

Туристам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V» разрешен въезд в Израиль с 15 ноября. Об этом 27 октября сообщил министр туризма Израиля Константин Развозов.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

«Вопрос признания “Спутника V” Государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина “Спутник V” будет признана Израилем», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в среду между российским и израильским министрами здравоохранения Михаилом Мурашко и Ницаном Горовицем состоялся телефонный разговрв. Стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса, а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Ранее в среду Минздрав России одобрил одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату.

Читайте также
Иммунолог оценил вероятность угрозы штамма AY.4.2 России

22 октября аналогичное решение было принято в отношении вакцины «Спутник V».

В сентябре посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви заявил, что Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца текущего года.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В октябре власти Израиля решили принимать туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно.

В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Подрастет — узнаем: как изменится рынок акций и курс рубля к концу 2021-го
Раскинуть Сеть: «Мегафон» может получить спутниковые частоты
Песков назвал закрытие границ регионов «последней мерой»
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного коронавируса
Российская экономика лишится миллиона работающих россиян
Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма
Нерабочие дни в Москве: ответы на основные вопросы
В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»
Здоровье
Ученые сравнили опасность ковида и вакцины от него Инфекция гораздо чаще приводит к неврологическим осложнениям.
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Горячие темы на Авто
Кто? Кто? Кто? 261
Ещё немног о климате. 223
5 часов назад, Новости Проезд по платным дорогам в России подорожает в два-три раза Минтранс опубликовал проект постановления, согласно которому, российские водители будут платить, как европейские 216
Все молчите ;) 194
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Дети
Звезда Comedy Club Гавр стал отцом в четвертый раз (фото) У шоумена и его супруги Ирины родился сын
Леди
История борьбы 56-летней россиянки с раком груди растрогала сеть «Все будет хорошо», – чаще всего слышит от родственников и друзей человек, который столкнулся с онкологическим диагнозом.
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь