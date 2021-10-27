Израиль разрешил въезд в страну привитым «Спутником V»

«Вопрос признания “Спутника V” Государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина “Спутник V” будет признана Израилем», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее в среду между российским и израильским министрами здравоохранения Михаилом Мурашко и Ницаном Горовицем состоялся телефонный разговрв. Стороны обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса, а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Ранее в среду Минздрав России одобрил одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату.
22 октября аналогичное решение было принято в отношении вакцины «Спутник V».
В сентябре посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви заявил, что Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца текущего года.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В октябре власти Израиля решили принимать туристов, привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ. В список вакцин вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm, а также Janssen.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно.
В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».