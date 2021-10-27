Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
21:02 (мск), источник: ТАСС

Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в документе.

Ранее глава государства провел встречу с Львовой-Беловой в режиме видеоконференции.

«У вас и опыт очень хороший, большой — и общественной работы, и семейной, воспитание своих собственных детей. Площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки, весь свой опыт, чтобы на этом поприще добиваться значимых результатов для большого количества семей и деток. Я так понимаю, что вы готовы к этой работе?» — обратился к собеседнице Путин.

«Я благодарю вас за оказанное доверие. Для меня это и правда большая честь, — ответила Львова-Белова. — Если вы позволите, если вы доверите, я с огромным удовольствием займусь этой работой».

Она признала, что будут и новые темы, в которые только предстоит погрузиться.

«Но опыт работы на земле, с социально незащищенными категориями, многодетными семьями, сиротами, опыт работы в Совете Федерации мне в этом поможет», — выразила уверенность Львова-Белова.

Она добавила, что с бывшим детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая перешла на работу в Госдуму, у нее «хорошие рабочие отношения».

«Мне кажется важным сохранить то лучшее, что наработано за это время, и двигаться дальше. Важно уделить особое внимание защите прав детей на семью, образование, здоровье и создавать равные условия для всех детей, вне зависимости от их социального статуса, места проживания, особенностей здоровья», — сказала новый омбудсмен.

Личный опыт

Путин поинтересовался, с какого года Львова-Белова стала членом Совета Федерации. «Год назад я стала сенатором от Пензенской области», — ответила она.

«Мария Алексеевна, у вас такая большая семья. Сколько всего детей-то у вас?» — задал президент следующий вопрос. «Детей девять, пятеро рожденных, четверо приемных и 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой, но они со мной не живут, они живут в моих проектах», — рассказала Львова-Белова.

Она поделилась с главой государства и личным воспоминанием о том, что еще в 15 лет, когда лежала с младшим братом в больнице и увидела там младенца-отказника, «дала себе зарок» в будущем сделать все, чтобы у каждого ребенка в России были забота, поддержка, внимание взрослых. «Я считаю, что миссия уполномоченного как раз в этом», — добавила Львова-Белова.

Путин указал, что в этой сфере объем работы большой, «миссия в высшей степени благородная». «Я от всего сердца желаю вам успехов», — добавил он.

Детский омбудсмен в ответ попросила президента о новой встрече через два месяца, за это время она успеет погрузиться в работу, «а через два месяца уже более подробно обсудить свое видение и задачи на перспективу». «Хорошо, мы так и сделаем», — согласился Путин.

 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Путин выступил за создание процедуры признания вакцин
Подозреваемого в убийстве банкира перехватили по пути за границу
Цена на газ в Европе упала после указания Путина
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
Российская экономика лишится миллиона работающих россиян
Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма
В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного коронавируса
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Медведев поделился мнением о сделке ФРГ и США
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Авто
Что делать, если упал на рельсы в метро? Авто Mail.ru напоминает, как действовать пассажирам, если во время поездки в подземке они случайно оказались на путях перед поездом
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Популярные темы на «Детях»
Муки выбора 260
Подарки 192
Фотоуроки: обсуждение фотографий 166
Город, где резной палисад - 2 154
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь