Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в документе.
Ранее глава государства провел встречу с Львовой-Беловой в режиме видеоконференции.
«У вас и опыт очень хороший, большой — и общественной работы, и семейной, воспитание своих собственных детей. Площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания, навыки, весь свой опыт, чтобы на этом поприще добиваться значимых результатов для большого количества семей и деток. Я так понимаю, что вы готовы к этой работе?» — обратился к собеседнице Путин.
«Я благодарю вас за оказанное доверие. Для меня это и правда большая честь, — ответила Львова-Белова. — Если вы позволите, если вы доверите, я с огромным удовольствием займусь этой работой».
Она признала, что будут и новые темы, в которые только предстоит погрузиться.
«Но опыт работы на земле, с социально незащищенными категориями, многодетными семьями, сиротами, опыт работы в Совете Федерации мне в этом поможет», — выразила уверенность Львова-Белова.
Она добавила, что с бывшим детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая перешла на работу в Госдуму, у нее «хорошие рабочие отношения».
«Мне кажется важным сохранить то лучшее, что наработано за это время, и двигаться дальше. Важно уделить особое внимание защите прав детей на семью, образование, здоровье и создавать равные условия для всех детей, вне зависимости от их социального статуса, места проживания, особенностей здоровья», — сказала новый омбудсмен.
Путин поинтересовался, с какого года Львова-Белова стала членом Совета Федерации. «Год назад я стала сенатором от Пензенской области», — ответила она.
«Мария Алексеевна, у вас такая большая семья. Сколько всего детей-то у вас?» — задал президент следующий вопрос. «Детей девять, пятеро рожденных, четверо приемных и 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой, но они со мной не живут, они живут в моих проектах», — рассказала Львова-Белова.
Она поделилась с главой государства и личным воспоминанием о том, что еще в 15 лет, когда лежала с младшим братом в больнице и увидела там младенца-отказника, «дала себе зарок» в будущем сделать все, чтобы у каждого ребенка в России были забота, поддержка, внимание взрослых. «Я считаю, что миссия уполномоченного как раз в этом», — добавила Львова-Белова.
Путин указал, что в этой сфере объем работы большой, «миссия в высшей степени благородная». «Я от всего сердца желаю вам успехов», — добавил он.
Детский омбудсмен в ответ попросила президента о новой встрече через два месяца, за это время она успеет погрузиться в работу, «а через два месяца уже более подробно обсудить свое видение и задачи на перспективу». «Хорошо, мы так и сделаем», — согласился Путин.