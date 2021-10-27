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18:49 (мск), источник: Известия

Захарова прокомментировала выдачу в США паспорта с третьим гендером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 октября прокомментировала выдачу в США паспорта с третьим гендером — в графе «пол» стоит отметка «Х».

Источник: Известия

«Вот они — люди Х. “Новые нормальности” как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что помимо США обновленные паспорта введены в Австралии, Индии, Канаде, Мальте, Непале и Новой Зеландии.

О том, что в США выдан первый паспорт, где в графе «пол» указан не «мужской» или «женский», а «Х» стало известно ранее в этот же день.

26 октября сообщалось, что в США поддержали мнение президента России Владимира Путина, который раскритиковал манеру воспитания детей на Западе и навязывание новых гендерных принципов.

21 октября Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что дискуссия западных стран о гендерных правах мужчин и женщин перешла границы и стала фантасмагорической. Глава государства добавил, что подобные шаги Запада ошибочно несут под «знаменем прогресса».

12 сентября Захарова заявила, что эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни. По ее словам, они проводятся целенаправленно и скоординированно с целью порабощения личности человека культурным концептом.

Летом 2021 года американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что власти страны намерены разрешить подающим заявления на получение паспорта или консульских справок о рождении за рубежом (CRBA) самостоятельно выбирать, что указывать в графе «пол». При этом гражданам не потребуется медицинское подтверждение, если пол не совпадает с данными в других документах.

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