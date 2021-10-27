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21:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил «Газпрому» повысить запасы в Европе после закачки в российские хранилища

Президент Владимир Путин поручил компании «Газпром» после завершения закачки в хранилища в России заняться увеличением запасов в Европе, в частности в Австрии и Германии. Ситуация на глобальном рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, отметил господин Путин в ходе совещания по освоению газовых месторождений Ямала.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной», — заявил президент, открывая совещание (цитата по сайту Кремля).

«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — обратился Владимир Путин к руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру.

После данного «Газпрому» поручения цена ноябрьского фьючерса в хабе TTF в Нидерландах снизилась на 4,394% в ходе торгов на бирже ICE. Сейчас газ торгуется по €84,6 за МВт•ч (около $1015 за, а 1 тыс. куб. м). До объявления о планах по закачке в европейские хранилища колебалась в районе €87.

Ранее президент поручил правительству разработать меры по нейтрализации в России негативных последствий европейского энергокризиса. Сделать это требуется до 1 ноября.

22 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг проверит углеродный рынок ЕС на предмет спекуляции, которая могла послужить причиной роста цен на газ. По словам госпожи фон дер Ляйен, чтобы разрешить проблему в средне- и долгосрочной перспективах, стороны договорились «изучить, как сформировать стратегический запас газа, изучить возможности совместных закупок», а также «усилить наши связи с различными поставщиками, чтобы диверсифицировать наши поставки, и ускорить работу над объединениями (энергетических систем.— “Ъ”)».

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