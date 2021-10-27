Путин выступил за создание процедуры признания вакцинации от COVID-19

«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия стремится внести «реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам» против коронавируса для граждан всех государств.
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в 70 странах мира, а в 50 из них поставляются отечественные препараты, отметил он.
Путин также выразил признательность партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона и поблагодарил их за «совместную работу по локализации производства вакцин».
Россия будет и дальше поставлять свои реагенты и тест-системы для выявления COVID-19, в том числе безвозмездно, подытожил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова взаимно признать вакцины ЕС.
По его словам, большая часть европейских партнеров Москвы хотели скорейшей регистрации российского препарата «Спутник V» в Европе.
13 октября представители министерств здравоохранения ЕС и России обсудили совместные действия в этом направлении.
Позднее, 22 октября, руководители государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали смягчение ограничений для передвижения внутри ЕС, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Они также призвали ускорить работу по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими государствами.