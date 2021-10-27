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20:07 (мск), источник: РБК

Путин выступил за создание процедуры признания вакцинации от COVID-19

Россия выступает за выработку механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Восточноазиатского саммита, стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия стремится внести «реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам» против коронавируса для граждан всех государств.

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в 70 странах мира, а в 50 из них поставляются отечественные препараты, отметил он.

Путин также выразил признательность партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона и поблагодарил их за «совместную работу по локализации производства вакцин».

Россия будет и дальше поставлять свои реагенты и тест-системы для выявления COVID-19, в том числе безвозмездно, подытожил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова взаимно признать вакцины ЕС.

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По его словам, большая часть европейских партнеров Москвы хотели скорейшей регистрации российского препарата «Спутник V» в Европе.

13 октября представители министерств здравоохранения ЕС и России обсудили совместные действия в этом направлении.

Позднее, 22 октября, руководители государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе поддержали смягчение ограничений для передвижения внутри ЕС, которые ввели из-за пандемии коронавируса. Они также призвали ускорить работу по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими государствами.

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