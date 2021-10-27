Турция перебросила дополнительные войска на север Сирии

Как рассказали Bloomberg двое официальных лиц, за ночь с 26 на 27 октября Турция разместила на севере Сирии «еще сотни» военнослужащих в рамках подготовки наступлению против курдских сил, поддерживаемых США.
Источники SANA ранее говорили, что военное подкрепление включало автомобили, бронетехнику, оружие и материально-технические средства.
По их данным, переброска колонны сопровождалась полетами беспилотников на протяжении всей границы.
26 октября агентство сообщало, что турецкие военные подвергли обстрелу населенные пункты в окрестностях города Тель-Тамр на северо-западе провинции Хасаке, нанеся артиллерийские удары по четырем селениям.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция собирается устранить угрозы, исходящие от курдских формирований на севере Сирии. «Последнее нападение на наших полицейских и вылазки, нацеленные на наши земли, уже переполнили чашу нашего терпения», — сказал он тогда.
В конце сентября в Сочи прошли переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Встреча проходила на фоне нового обострения в Идлибе.