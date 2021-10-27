Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
21:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция перебросила дополнительные войска на север Сирии

Турция готовится к наступлению на курдов на западе сирийской провинции Идлиб, сообщают Bloomberg и SANA со ссылкой на свои источники. По данным Bloomberg, Турция разместила на севере Сирии «сотни» военнослужащих в рамках возможного наступления. Сирийское агентство SANA пишет о переброске турецкими военными в Идлиб колонны из 200 грузовиков с боеприпасами и оружием.

Источник: AP 2021

Как рассказали Bloomberg двое официальных лиц, за ночь с 26 на 27 октября Турция разместила на севере Сирии «еще сотни» военнослужащих в рамках подготовки наступлению против курдских сил, поддерживаемых США.

Источники SANA ранее говорили, что военное подкрепление включало автомобили, бронетехнику, оружие и материально-технические средства.

По их данным, переброска колонны сопровождалась полетами беспилотников на протяжении всей границы.

26 октября агентство сообщало, что турецкие военные подвергли обстрелу населенные пункты в окрестностях города Тель-Тамр на северо-западе провинции Хасаке, нанеся артиллерийские удары по четырем селениям.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция собирается устранить угрозы, исходящие от курдских формирований на севере Сирии. «Последнее нападение на наших полицейских и вылазки, нацеленные на наши земли, уже переполнили чашу нашего терпения», — сказал он тогда.

В конце сентября в Сочи прошли переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Встреча проходила на фоне нового обострения в Идлибе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Коммунистов лишили права на бойкот
Поможет ли ужесточение антикоронавирусных мер сдержать пандемию
Путин выступил за создание процедуры признания вакцин
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
Подозреваемого в убийстве банкира перехватили по пути за границу
Цена на газ в Европе упала после указания Путина
Российская экономика лишится миллиона работающих россиян
Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма
Здоровье
Ученые сравнили опасность ковида и вакцины от него Инфекция гораздо чаще приводит к неврологическим осложнениям.
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Авто
Отзывы владельцев: Ford Tourneo Connect или Opel Combo Небольшие развозные фургончики, похоже, теряют популярность, по крайней мере, на улицах городов их становится все меньше и меньше. Однако все еще есть области, в которых всевозможные «комбики» все еще популярны. Сегодня послушаем, что думают владельцы достаточно известных моделей этого класса
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Дети
Звезда Comedy Club Гавр стал отцом в четвертый раз (фото) У шоумена и его супруги Ирины родился сын
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь