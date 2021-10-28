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05:57 (мск), источник: Газета.Ру

Reuters: в США опасаются, что работа посольства в РФ сведется к техническим функциям

В Госдепартаменте США выразили опасение, что в свете действующих ограничений дипломатическое присутствие страны в России сведется к осуществлению лишь технических функций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американского ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Источник утверждает, что численность дипломатов США в Москве сократилось с 1200 человек в 2017 году до 120 в настоящий момент.

«Мы движемся к тому, чтобы столкнуться когда-нибудь в следующем году с ситуацией, в которой нам будет просто сложно продолжать что-либо, кроме как поддерживать присутствие (на уровне) смотрителя в посольстве», — считает собеседник агентства.

Он отметил, что официальные лица США все еще продолжают переговоры с коллегами из России по поводу стабилизации ситуации в отношениях двух стран.

Ранее граждан России, желающих получить американскую визу, государственный департамент США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности».

Граждане могут быть причислены к «бездомным национальностям», если в стране нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмисии рассматривать заявки на получение визы.

Самер Мустафа

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