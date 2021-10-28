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03:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Российские власти перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации

По информации «Ъ», внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса. Предыдущая признана неэффективной в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. К разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов. Последние на круглом столе в среду рекомендовали властям четче провести логическую связь между отменой коронавирусных ограничений и вакцинацией, учредить отдельный орган, занимающийся прививочной кампанией, и использовать опыт именных приглашений.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что в ближайшее время кампанию по пропаганде вакцинации ждет перезагрузка, «Ъ» рассказали два источника, близкие к администрации президента (АП): в информационную работу активно включается внутриполитический блок Кремля, пояснили они. Это подтверждает и источник «Ъ» в АП. По его словам, сейчас в администрации регулярно проходят брифинги и совещания по этой теме, а поручение вплотную заняться этой темой поступило от первого замглавы АП Сергея Кириенко.

Ранее пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты», но федеральные власти пришли к выводу о недостаточной эффективности информационной работы по этому вопросу. 16 октября вице-спикер Госдумы Петр Толстой даже заявил, что государство проиграло информационную кампанию против коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже признал, что государство не все сделало в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации. По данным портала «Стопкоронавирус», по состоянию на 22 октября полную вакцинацию прошли 49,1 млн россиян, а первым компонентом привиты 53,5 млн.

«Пока единая концепция управления этой повесткой окончательно не сформулирована. Какое именно управление АП будет за нее отвечать, еще не определено. Но озабоченность этой темой высокая», — говорит близкий к АП источник. Собеседники «Ъ» называют разные причины низкой эффективности прежней кампании. Один из них слышал, что пропаганда вакцинации была признана слишком агрессивной и негативной. Чрезмерный акцент был сделан на угрозе смерти в случае отказа от прививки, сейчас же убеждать будут мягче: только с вакциной можно жить полной жизнью — ходить в кино, учиться, разъясняет собеседник.

Источник в АП тоже говорит, что стоит использовать больше позитивных стимулов к вакцинации, а ключевой недоработкой предыдущей кампании считает акцент на Москву и недостаточную пропаганду в регионах. По его словам, теперь это будет исправлено. Усилится и идеологическая борьба с антиваксерами.

Как отмечают собеседники «Ъ», сейчас АП задействует все механизмы, которые уже использовала в первую волну пандемии. Так, в регионах возобновляют работу штабы общероссийской добровольческой акции «Мы вместе». 27 октября работу волонтеров обсуждали в «Единой России» (ЕР), и секретарь генсовета партии Андрей Турчак попросил соратников лично включиться в работу добровольческих штабов. На совещании говорили и о привлечении волонтеров к разъяснительной работе. «И в этом волонтеры способны помочь. Один из факторов, объясняющих этот всплеск (коронавируса.— “Ъ”), — низкая вакцинация», — заявил глава комиссии ЕР по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Представители местных отделений ЕР, в свою очередь, предлагали проводить встречи рабочих коллективов с врачами, которые бы в живом разговоре объясняли важность прививок.

Источники «Ъ» говорят, что к действиям по корректировке информационной работы также привлечены представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). 27 октября ЭИСИ провел круглый стол, на котором сотрудник ВЦИОМа Михаил Мамонов представил результаты социологического опроса на эту тему. По этим данным, 67% респондентов в той или иной мере боятся того, что они сами или их близкие заболеют (это пиковое значение в 2021 году), 77% согласны с тем, что прививка — личное дело каждого, 73% считают, что призывать людей к отказу от вакцинации недопустимо.

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По оценке социолога, самым «неконсенсусным» оказалось мнение о том, подвергают ли опасности жизнь и здоровье граждан призывы к отказу от вакцинации: 64% опрошенных с этим согласились, 28% были против. Но среди респондентов младше 45 лет такую опасность видят только 51−56%. Категорически не согласны с тезисом об опасности те, кто не планирует прививаться.

Основной эксперт ЭИСИ по пандемии Глеб Кузнецов заявил, что властям стоит сворачивать «игру в “Зарницу” с антиваксерами», так как вакцинация буксует не из-за них. По его мнению, опыт других стран показывает, что все дело в грамотной организационной работе. Эксперт также считает, что в странах с наиболее успешными темпами вакцинации власти сумели провести в сознании граждан прямую связь между снятием ограничений и необходимостью прививаться. «Хочешь пойти в ресторан, хочешь выйти на работу, хочешь, чтобы дети пошли в школу, — иди вакцинируйся», — пояснил господин Кузнецов.

Он также считает эффективным создание отдельного института, занимающегося исключительно вакцинацией, или даже передачу этих полномочий военным. А одна из наиболее эффективных мер, по его мнению, — именные приглашения на вакцинацию с точным временем: «Огромное количество людей не вакцинировались не потому, что они антиваксеры, не потому, что они не хотят, а потому, что у них не было времени или, скорее, был выбор этого времени. Тяжело самого себя заставить проходить некую медицинскую процедуру, когда ты еще и не уверен в ее полезности».

Не обошлось на круглом столе и без критики КПРФ. «Эти вот замечательные люди находятся на госфинансировании благодаря полученным в том числе за счет антиваксеров местам в парламенте. Здесь какой-то диссонанс», — негодовал политолог Алексей Мартынов. Его поддержала и глава департамента стратегических исследований ЭИСИ Екатерина Соколова: «По сути, это как “синие киты” (сетевое сообщество, доводящее подростков до самоубийства.— “Ъ”). Мы же боролись с ними, отлавливали. Ведь это тоже, по сути, самоубийственная политика».

Андрей Винокуров

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