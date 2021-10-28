Forbes: бомбардировщики ВВС США отрабатывают уничтожение российских кораблей

Журналист отмечает, что в 2017 году бомбардировщик B-1 был переоборудован под новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM).
«Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту России. Возможно, этого достаточно, чтобы потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей США и союзников в регионе», — сказано в тексте.
Так четыре B1 из седьмого бомбардировочного крыла на базе ВВС Дайсса в Техасе в начале октября были дислоцированы на базу Королевских ВВС в Фэрфорде. 19 октября два бомбардировщика вылетели на 12-часовую миссию. Они подлетали к Черному морю.
Польские, румынские и канадские ВВС отправили свои истребители на сопровождение. Журналист пояснил, что в военное время бомбардировщикам может потребоваться сопровождение, чтобы защититься от российских истребителей.
19 октября два истребителя Су-30 поднимались над акваторией Черного моря для сопровождения двух бомбардировщиков В-1 В и двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США. Нарушения российских границ допущено не было, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.