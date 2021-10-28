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09:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes: бомбардировщики ВВС США отрабатывают уничтожение российских кораблей

Журналист американского Forbes Дэвид Экс утверждает, что бомбардировщики ВВС США B-1, которые стоят на вооружении с 80-х годов прошлого века, уже находятся в очереди на списание, а в последние годы работы они будут перевозить скрытые противокорабельные ракеты. По его мнению, эта роль бомбардировщика проявилась во время учебных полетов над Черным море.

Источник: AP 2021

Журналист отмечает, что в 2017 году бомбардировщик B-1 был переоборудован под новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM).

«Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту России. Возможно, этого достаточно, чтобы потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей США и союзников в регионе», — сказано в тексте.

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Так четыре B1 из седьмого бомбардировочного крыла на базе ВВС Дайсса в Техасе в начале октября были дислоцированы на базу Королевских ВВС в Фэрфорде. 19 октября два бомбардировщика вылетели на 12-часовую миссию. Они подлетали к Черному морю.

Польские, румынские и канадские ВВС отправили свои истребители на сопровождение. Журналист пояснил, что в военное время бомбардировщикам может потребоваться сопровождение, чтобы защититься от российских истребителей.

19 октября два истребителя Су-30 поднимались над акваторией Черного моря для сопровождения двух бомбардировщиков В-1 В и двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США. Нарушения российских границ допущено не было, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

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