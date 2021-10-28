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11:47 (мск), источник: Газета.Ру

Контрразведка Франции предотвратила попытку госпереворота

В 2021 году бывший депутат Национального собрания от партии «Демократическое движение» Реми Дайе планировал осуществить государственный переворот во Франции. Как пишет газета Le Parisien, для этого он набрал много сторонников и сформировал «террористическое сообщество». Также экс-парламентарий, по данным контрразведки, начал координировать диверсии.

Источник: AP 2021

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

О попытке государственного переворота во Франции написала газета Le Parisien. По данным издания, ее предотвратили сотрудники Главного управления внутренней безопасности республики.

Контрразведка выяснила, что совершить госпереворот планировали экс-депутат от партии «Демократическое движение» (МоДем) Реми Дайе и его сторонники. В конце октября бывший парламентарий был заключен под стражу по подозрению в организации нападений на центры вакцинации.

«Террористическое сообщество»

По версии следствия, Дайе создал «террористическое сообщество» с разветвленной сетью филиалов по всей Франции. В нем состояли множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных. Некоторые из них сейчас находятся за границей. Об этом следователи узнали, расследуя связи экс-депутата.

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В частности, Le Parisien, называет в числе заговорщиков 63-летнего подполковника в отставке по имени Кристоф М., обладателя ордена «За заслуги» перед Францией. Издание утверждает, что он был основателем и куратором «военного» крыла движения, которое имело строгую иерархию. Изучив переписку между участниками сообщества, следователи выявили как минимум 36 «капитанов», каждый из которых отвечал за свой регион.

Обвинения предъявили уже 12 заговорщикам, расследование уголовного дела продолжается.

В то же время контрразведке стало известно о связях Дайе с другими движениями — в том числе с неонацистами, которые планировали нападение на масонскую ложу в Альзасе. В мае 2021 года суд предъявил обвинения троим задержанным по этому делу.

Призывы к восстанию

В конце 2020 года Реми Дайе развернул активную пропаганду своих взглядов и призывов к восстанию во Франции. Тогда он скрывался от следователей в Малайзии в связи с подозрениями в организации похищения 8-летней девочки по имени Миа весной того же года.

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Набрав сторонников, экс-депутат начал координировать диверсии — в частности, против вышек связи нового стандарта 5G — а также операции по запугиванию журналистов.

В апреле 2021-го он разослал французским парламентариям сообщение с лозунгами о том, что «республика больше не является доминирующей идеей», «пришел час расплаты» и «свержение власти народом неизбежно».

Дайе также указал, что все это «вопрос нескольких недель» и в случае отсутствия реакции со стороны адресата его будут считать «соучастником преступлений». Только один из получивших это послание депутатов подал заявление в прокуратуру, которое и привело к началу расследования.

К тому моменту Дайе набрал уже несколько сотен сторонников, которые занимались распространением теорий заговора и участвовали в насильственных акциях в ходе массовых протестов во Франции. Так, «капитан» ячейки в столичном регионе Франции Сильвэн П. фигурировал в полицейских сводках среди участников вторжения в здание телеканала BFM во время протестов «желтых жилетов» в сентябре 2020 года. По мнению следователей, это было «тренировкой» перед настоящим захватом СМИ в ходе предполагаемого переворота.

Решающий день

Для совершения госпереворота Дайе и его сторонники планировали собрать отряды единомышленников со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой. Предполагалось, что после серии провокаций дело дойдет до применения оружия со стороны жандармов. Это должно было стать поводом для заговорщиков перейти к кровопролитию.

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Второй этап «операции Лазурь», как ее называли в организации, подразумевал захват Елисейского дворца, зданий парламента, МВД и министерства вооруженных сил. Параллельно они рассчитывали захватить один из телеканалов или радиостанций, чтобы вести оттуда свою пропаганду.

Реми Дайе оспаривает любые обвинения в терроризме. «Он только призывал из Малайзии к мирному и народному свержению существующей политической системы в рамках осуществления своей свободы выражения мнений и совести», — утверждает его адвокат Жан-Кристоф Бассон Ларби.

Минувшей весной отставные сотрудники полиции Франции опубликовали открытое письмо к властям республики и президенту Эммануэлю Макрону с призывом предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в стране. Кроме того, ранее были опубликованы обращение группы отставных генералов и открытое послание группы действующих военных.

Позиции «Демократического движения»

«Демократическое движение» — центристская политическая партия, основанная 10 мая 2007 года писателем и политиком Франсуа Байру.

Основой партии является «Союз за французскую демократию». Решение об образовании новой партии Байру принял после значительного успеха на президентских выборах 2007 года, где в первом туре он получил 18,57%.

23 апреля и 7 мая 2017 года во Франции состоялись два тура президентских выборов, победу на которых одержал Эмманюэль Макрон. В мае было сформировано первое правительство Эдуара Филиппа, в котором Байру получил портфель министра юстиции, Сильви Гулар — министра Вооруженных сил, а Мариэль де Сарнез стала ответственным министром европейских дел при министре связей с Евросоюзом и иностранных дел.

11 и 18 июня 2018 года состоялись два тура парламентских выборов, на которые «Движение» пошло в качестве младшего партнера партии Макрона «Вперед, Республика!» и после победы этого блока обеспечило себе представительство во втором правительстве Филиппа. 21 июня кабмин был сформирован, представителями «Движения» в нем стали ответственный министр при министре внутренних дел Жаклин Гуро и государственный секретарь при министре связей с Евросоюзом и иностранных дел Женевьев Даррюссек.

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