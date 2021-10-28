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16:44 (мск), источник: РБК

Президент Армении заявил о невозможности демаркации границы без России

Вопрос определения государственной границы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия России, заявил в интервью телеканалу РБК президент Армении Армен Саркисян. Он пояснил, что «с первого дня» после остановки войны в Нагорном Карабахе возникли проблемы с установлением границы между двумя странами и с определением того, где именно она проходит.

Источник: РИА "Новости"

Саркисян подчеркнул, что азербайджанская сторона использует виртуальные карты, тогда как, по его мнению, истинную границу нужно устанавливать по советским картам.

«Тогда [после остановки военных действий] я тоже написал Владимиру Владимировичу [Путину] письмо, в этом письме высказал мысль, что именно [советские] карты хранят [возможное решение проблемы]. А то там в разных местах стороны, в первую очередь азербайджанская сторона, используют какие-то карты от Google, от чего-то еще», — сказал Саркисян.

Президент отметил, что в этом случае любой человек, обладающий навыками программирования, может «нарисовать» границу в любом месте.

«В общем, это виртуальные карты. А реальные карты, — все-таки у нас же есть история, все-таки общая история и в Российской империи, в Советском Союзе», — подчеркнул он.

По словам Саркисяна, трудности при определении границы возникли, в частности, с деревнями, которые оказались на границе, а также с территориями, принадлежащими компаниям.

К примеру, в отношении одного из добывающих предприятий неясно, где «сейчас рудниковая часть, — слева или справа».

На прошлой неделе президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», также высказался о том, что Россия может сыграть ключевую роль в определении границы между Арменией и Азербайджаном.

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«Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период», — отметил он.

По словам российского президента, нужно «спокойненько сесть с обеих сторон» и, используя данные советских карт, «где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять».

Трехстороннее соглашение об остановке военных действий в Нагорном Карабахе стороны при посредничестве России заключили в ноябре 2020 года. По его итогам Азербайджану отошли Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, Армения оставила за собой Лачинский коридор, который обеспечивает связь с Нагорным Карабахом. Было также решено ввести почти 2 тыс. российских миротворцев вдоль линии соприкосновения сторон.

Спустя год разграничение территорий и демаркация границ все еще не завершены. 2 октября в Ереване заявили, что готовы к делимитации границ с Азербайджаном при посредничестве России.

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