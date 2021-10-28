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12:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В России можно будет оплачивать административные штрафы со скидкой

В новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может быть предусмотрена уплата штрафов за различные нарушения с разными скидками. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России. Проект опубликован на regulation.gov.ru.

Источник: AP 2021

«За впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым, лицу, не оспаривающему наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении, и согласному с особенностями обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях (только в случае существенного нарушения процессуальных требований), административный штраф будет назначаться в размере одной третьей минимального размера административного штрафа», — сообщает ведомство (цитата по «РИА Новости»).

Также можно будет получить скидку 50% по штрафу за негрубое нарушение, если оплатить его в течение 20 дней после вынесения.

Также, согласно проекту, если человек впервые совершил административное правонарушение, которое считается грубым, или негрубое правонарушение, но при наличии отягчающих ответственность обстоятельств, когда нельзя назначить предупреждение, то размер штрафа не будет превышать половины от суммы минимального и максимального его размеров.

«В проекте КоАП вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных (надзорных) мероприятий», — отмечается в сообщении.

25 октября стало известно, что в новую редакцию КоАП планируется включить понятие «сделка со следствием». А концепция нового Кодекса об административных правонарушениях была обнародована правительством еще в 2019 году. В ней, в частности, констатировалась необходимость синхронизации КоАП с реформой контрольно-надзорной деятельности.

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