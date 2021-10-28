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13:59 (мск), источник: РБК

В Кремле назвали невозможным перезапуск кампании по пропаганде вакцин

В Кремле не подтвердили информацию о перезапуске государственной информационной кампании, в рамках которой граждан убеждают прививаться от коронавируса. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Кампания идет сейчас и будет продолжаться дальше, пояснил он, добавив, что корректировка ее хода проводится постоянно.

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Источник: AP 2021

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — подчеркнул Песков.

Ранее в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что власти намерены перезапустить кампанию, так как предыдущие усилия в этом отношении были недостаточно эффективными.

Газета уточнила, что вопрос обсуждается в администрации президента, а в работу планирует включиться внутриполитический блок Кремля. Пока единая концепция управления этим вопросом в повестке не определена, но «озабоченность этой темой» высокая, отмечал один из источников газеты.

Комментируя публикацию, Песков отметил, что работа по убеждению граждан — постоянная, «которая должна вестись и ведется на постоянной основе в разных сегментах». Он добавил, что корректировка кампании ведется постоянно.

«Никакого перезапуска нет и быть не может, она [кампания] есть и будет продолжаться», — подчеркнул он. Пресс-секретарь президента также отметил, что темпы вакцинации «пошли вверх», и высказал надежду на то, что тенденция сохранится.

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Согласно данным оперативного штаба, первым компонентом привились 53,5 млн человек, полный курс вакцинации прошли 49,1 млн. Коллективный иммунитет составляет 45,7%.

Ранее власти уже связывали низкие темпы вакцинации и ход информационной кампании. В начале октября Песков отмечал, что скорость прививочной кампании «оставляет желать лучшего». «По всей видимости, [виной этому является], наверное, недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности [вакцинации]», — добавлял он.

Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой и вовсе заявил о провале кампании: «Всю информационную кампанию по поводу коронавируса, к сожалению, в России мы провели неправильно и полностью проиграли. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и вакцинироваться, это факт».

По его мнению, причина в том, что те, кто транслирует информацию о коронавирусе, подходят к этому «как к разговору участкового врача с недообследованным пациентом». Толстой заявил, что людям нужно объяснять и приводить доводы, «а не пытаться заставить их просто поверить на слово».

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