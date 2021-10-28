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14:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Почти как запуск Спутника». США сравнили запуск гиперзвуковой ракеты Китаем с космическими успехами СССР

Самый высокопоставленный американский офицер заявил, что США крайне озабочены недавним запуском китайской гиперзвуковой ракеты. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сравнил это событие с запуском Спутника — первым значительным успехом советской космической программы, который ознаменовал не только начало космической эры, но и гонки вооружений между СССР и США.

Источник: GETTY IMAGES

Милли заявил в интервью агентству Bloomberg, что возможности китайской армии «быстро расширяются», что не может не вызывать опасений.

О запуске Китаем гиперзвуковой ракеты первой сообщила британская газета Financial Times. По ее данным, новая ракета может нести ядерные боеголовки и способна обходить американские системы противовоздушной обороны. Китайские власти отрицают, что это были испытания оружия, и настаивают, что речь идет о запуске космического аппарата. Но теперь Милли впервые официально подтвердил версию британской прессы.

Мы стали свидетелями важного события — испытаний гиперзвуковой оружейной системы. И это вызывает очень большую озабоченность. Не знаю, можно ли это в полной мере сравнить с запуском Спутника, но я бы сказал, что это очень на него похоже. Мы за этим очень пристально следим.
Марк Милли
генерал армии США

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова Милли так: «Эта технология нам знакома, мы о ней уже некоторое время думаем». Он добавил, что США укрепляют свои оборонные системы и разрабатывают собственную гиперзвуковую программу.

Гиперзвуковые ракеты способны впятеро превышать скорость звука. Считается, что они отличаются большей маневренностью и могут обходить системы ПВО противника.

«Стратегические конкуренты»

На прошлой неделе на базе НАСА в Вирджинии были также проведены три испытания гиперзвуковых технологий, однако США пока говорят только о прототипах, а не о полностью готовом к применению оружии. В заявлении американского военно-морского флота по этому поводу было сказано, что это «важнейший шаг в разработке универсальной гиперзвуковой ракеты, созданной ВМФ». «Эти испытания продемонстрировали современные гиперзвуковые технологии, их возможности и системы-прототипы в реалистической среде эксплуатации», — отметил американский ВМФ.

Россия разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие. Это запуск ракеты «Циркон» в июле 2019 года. | Источник: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY VIA REUTERS

Гиперзвуковое оружие разрабатывают также Россия, Китай и Индия. В июле 2019 года Россия объявила об успешном запуске гиперзвуковой ракеты с фрегата в Белом море, которая достигла скорости 8659,88 км/ч.

Советский Союз впервые в мире запустил на орбиту космический аппарат в 1957 году. Это стало очень неприятной неожиданностью для США, которые стремились обойти Москву в космической гонке.

Одним из последствий успеха Спутника была эскалация гонки вооружений, но вместе с тем и значительный рывок в гражданских космических программах обеих стран. Считается, что именно запуск Спутника заставил тогдашнего президента США Джона Кеннеди заявить о намерении до конца 1960-х совершить посадку человека на Луне.

В интервью Bloomberg генерал Милли также заявил, что китайские вооруженные силы, которые в конце 1970- были «очень-очень многочисленной в основном крестьянской армией», теперь стали «армией с большими возможностями, которая действует во всех сферах и имеет глобальные амбиции».

По данным Си-эн-эн, на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бёрнс описал Китай как самую серьезную технологическую угрозу США. Он также недавно обещал активизировать разведывательную деятельность в отношении этой страны. Президент США Джо Байден описывает американо-китайские отношения как «стратегическую конкуренцию».

В сентябре Милли оказался в центре скандала, когда выяснилось, что в последние дни работы администрации Дональда Трампа он, по некоторым данным, связывался с властями Китая и заверял их, что Вашингтон не намерен применять ядерное оружие. В связи с этим некоторые республиканцы сочли его действия изменой и призвали подать в отставку. Однако сам Милли заявил, что переговоры с Китаем «в полной мере соответствовали его сфере ответственности и обязанностям».

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