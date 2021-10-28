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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша попросила снизить контрактную цену на газ «Газпрома»

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала ходатайство о пересмотре контрактной цены на газ, который поставляет российский «Газпром» по Ямальскому контракту. Она связала это с масштабом изменений на рынке в последние месяцы и беспрецедентными ценами на газ.

Источник: Reuters

Ямальский контракт был заключен в 1996 году между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа в год. Он действует до 2022 года.

«28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО “Газпром” и OOO “Газпром экспорт” письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке», — говорится в заявлении, которое приводит агентство «Прайм».

Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что компания в последнее время наблюдала «беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке».
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«Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ», — отметил он.

В декабре 2020 года «Газпром» проиграл польской PGNiG арбитраж по изменению формулы цены по Ямальскому контракту на поставку газа. «Газпром» на тот момент уже заплатил PGNiG $1,5 млрд в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража.

Отметим, что резкий рост цен на газ в 2021 году застал Европу врасплох. Россия готова увеличить поставки газа сверх контрактных объемов, но только на особых условиях — по политически заблокированному сейчас «Северному потоку-2». Отметим, что PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода, но у нее не будет возможности остановить процесс по праву вето.

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