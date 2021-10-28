Польша попросила снизить контрактную цену на газ «Газпрома»

Ямальский контракт был заключен в 1996 году между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа в год. Он действует до 2022 года.
«28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО “Газпром” и OOO “Газпром экспорт” письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке», — говорится в заявлении, которое приводит агентство «Прайм».
Глава PGNiG Павел Маевский заявил, что компания в последнее время наблюдала «беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке».
«Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ», — отметил он.
В декабре 2020 года «Газпром» проиграл польской PGNiG арбитраж по изменению формулы цены по Ямальскому контракту на поставку газа. «Газпром» на тот момент уже заплатил PGNiG $1,5 млрд в соответствии с решениями Стокгольмского арбитража.
Отметим, что резкий рост цен на газ в 2021 году застал Европу врасплох. Россия готова увеличить поставки газа сверх контрактных объемов, но только на особых условиях — по политически заблокированному сейчас «Северному потоку-2». Отметим, что PGNiG примет участие в сертификации российского газопровода, но у нее не будет возможности остановить процесс по праву вето.