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18:41 (мск), источник: Известия

Молдавия обратилась к Германии за помощью в сфере поставок газа

Руководство Молдавии обратилось к властям Германии с просьбой помочь решить вопрос с поставками газа. Об этом сообщает 28 октября издание Spiegel. В МИД ФРГ заявили, что правительство Германии поддерживает Молдавию как в кратко-, так и в среднесрочной перспективе оказания помощи в вопросах поставок газа.

Источник: AP 2021

По данным, опубликованным в журнале, президент Молдавии Майя Санду впервые попросила о поддержке своего коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе его визита в Молдавию в конце сентября. После этого состоялся еще один разговор лидеров государств на тему поставок газа.

Основным экспортером газа в Молдавию является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что переговоры по газу между Молдавией и Россией проходили в Москве 21—22 октября и закончились безрезультатно.

«Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%.

22 октября в Молдавии объявили режим ЧП сроком на 30 дней в связи с кризисом в энергетической сфере. Вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что государство проведет независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом», прежде чем признавать обязательства по ним.

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