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19:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительствам рекомендовали ужесточить регулирование криптовалютных операций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендовала правительствам стран принять более строгие законы в сфере регулирования криптовалютных операций и деятельности игроков на этом рынке.

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Источник: Reuters

Межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (FATF), опубликовала в четверг, 28 октября, обновленную версию своих рекомендаций по регулированию цифровых активов и деятельности поставщиков услуг, связанных с такими активами.

По мнению экспертов организации, властям стоит обязать криптовалютные компании проводить проверку личности всех своих клиентов и передавать сведения обо всех подозрительных трансакциях регуляторам.

Отдельно в докладе упоминаются компании, предоставляющие децентрализованные финансовые услуги (DeFi), которые стали очень популярны в последнее время. Сейчас общий объем активов в таких компаниях оценивается в $100 млрд.

FATF полагает, что физические и юридические лица, ответственные за функционирование таких сервисов, должны рассматриваться властями как поставщики услуг с цифровыми активами и подчиняться тем же правилам рынка, что и традиционные финансовые институты.

Отметим, что FATF не является регулятором сама по себе и не может устанавливать нормы и законы. Организация лишь дает рекомендации властям стран, но те зачастую прислушиваются к ним. В состав организации входят около 40 стран, в том числе США, Китай, Россия и многие страны ЕС.

Кирилл Сарханянц

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