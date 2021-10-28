Правительствам рекомендовали ужесточить регулирование криптовалютных операций

Межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (FATF), опубликовала в четверг, 28 октября, обновленную версию своих рекомендаций по регулированию цифровых активов и деятельности поставщиков услуг, связанных с такими активами.
По мнению экспертов организации, властям стоит обязать криптовалютные компании проводить проверку личности всех своих клиентов и передавать сведения обо всех подозрительных трансакциях регуляторам.
Отдельно в докладе упоминаются компании, предоставляющие децентрализованные финансовые услуги (DeFi), которые стали очень популярны в последнее время. Сейчас общий объем активов в таких компаниях оценивается в $100 млрд.
FATF полагает, что физические и юридические лица, ответственные за функционирование таких сервисов, должны рассматриваться властями как поставщики услуг с цифровыми активами и подчиняться тем же правилам рынка, что и традиционные финансовые институты.
Отметим, что FATF не является регулятором сама по себе и не может устанавливать нормы и законы. Организация лишь дает рекомендации властям стран, но те зачастую прислушиваются к ним. В состав организации входят около 40 стран, в том числе США, Китай, Россия и многие страны ЕС.