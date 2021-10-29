Непривитым депутатам Госдумы разрешат не ходить на заседания

Теперь решение нужно выработать и по депутатам, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин: «Без прививки, без антител они не могут эффективно исполнять свои обязанности». В нижней палате парламента вакцинировано 62% депутатов, говорил он на заседании 21 октября (более свежих данных нет).
Володин поручил комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подготовить предложения, которые позволили бы депутатам, которые не хотят прививаться, работать на удаленке, в частности, нужно проработать «возможность озвучивания позиции через фракцию либо комиссию по регламенту». Предложения должны быть готовы к совету Думы 8 ноября.
Чтобы ограничить доступ непривитых депутатов в Госдуму и сохранить им при этом возможность выполнять обязанности, менять закон не нужно, отмечает близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей». Достаточно, считает он, ввести ограничение на доступ в Госдуму для всех невакцинированных, а также корреспондирующие изменения в регламент, которые вернут депутатам возможность голосовать по доверенности.
Осенью 2016 г. такую возможность депутаты седьмого созыва отменили по инициативе самого Володина, который боролся за депутатскую дисциплину. Из регламента Госдумы тогда была исключена норма, которая допускала передачу депутатом своего голоса коллегам по нижней палате парламента. Раньше она позволяла оставлять во фракциях ответственных за голосование, которые и распоряжались карточками для электронного голосования других депутатов, а также нажимали за них кнопки. Поправки в регламент дали определенный эффект, и в начале 2017 г., как говорил Володин, посещаемость находилась «стабильно на уровне 97%» (цитата по РБК).
В ситуации пандемии коронавируса можно допустить, чтобы депутаты не ходили на заседания Госдумы, а за них голосовали коллеги, сказал «Ведомостям» первый заместитель председателя фракции ЛДПР, член комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Василий Власов. «Решение депутатов в 99% случаев — это решение фракции. А зал Госдумы — это красная зона, и покраснеет он еще сильнее, когда мы приедем после региональной недели», — заявил он. По его словам, депутаты могут перед заседанием заранее передавать заявление с позицией по законопроекту в письменном виде, чтобы голос учитывался.
Собеседник, близкий к руководству нижней палаты, считает, что позиция отсутствующих депутатов, вероятнее всего, будет направляться в комиссию по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. Повестка заседаний, уточняет он, известна заранее и проблем возникать не должно. Собеседник не знает, как будет осуществляться выражение позиции таких депутатов по поводу поправок ко второму чтению рассматриваемых в Госдуме законопроектов, которые можно вносить «с голоса»: «Механизм ищут».
Председатель комиссии по регламенту Виктор Пинский («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что предложения находятся в стадии подготовки.