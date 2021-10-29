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01:27 (мск), источник: РБК

Politico узнал о переносе испытания гипероружия до саммита России и США

По информации источников издания, Белый дом попросил Пентагон отложить испытания, чтобы не провоцировать Москву.

Источник: AP 2021

Пентагон отложил испытания гиперзвукового оружия перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, чтобы не раздражать Москву. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Белый дом попросил Пентагон перенести испытания. В США беспокоились, что Россия может неправильно интерпретировать подобный сигнал или что запуск подобного оружия вообще саботирует встречу.

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Источник издания в Минобороны США отметил, что Россия со своей стороны также не делала «провокационных вещей» перед саммитом.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. Переговоры длились почти четыре часа. По итогам политические лидеры приняли совместное заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями. «Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорилось в нем.

Путин заявил, что на переговорах не было враждебности или давления с обеих сторон, и встреча была «конкретной, предметной». Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной». Опрошенные РБК эксперты указали, что оба президента должны были остаться довольными итогами встречи, а достигнутые договоренности можно расценивать как успех. В то же время, научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс отметил, что встреча Путина и Байдена оставила чувство недосказанности по поводу конфликтов на Украине и в Сирии, а также темы кибербезопасности.

В июле Минобороны России заявило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Путин анонсировал летом, что «Циркон» в скором времени встанет на боевое дежурство. Пентагон увидел в испытаниях ракеты потенциальную угрозу. «Новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными», — указали в США.

Анна Громова

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