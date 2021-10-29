Власти вернулись к идее продовольственной поддержки малоимущих

В числе других инициатив ведомства, которые могут смягчить инфляционное давление, — налаживание прямых контактов между крупными торговыми сетями и фермерами, создание отдельного федерального проекта, направленного на поддержку аграриев — производителей плодоовощной продукции, включение личных подсобных хозяйств в перечень получателей господдержки.
Кроме того, Минэк предлагает ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства, развивать фермерские ярмарки выходного дня, компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию и, наконец, вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.
Впрочем, как пояснили источники «Известий», сводный доклад находится в процессе подготовки, и не все предложенные меры могут в него войти.
В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что совместно с Минсельхозом и Минпромторгом ведут проработку предложений. Они будут представлены в правительство в установленный срок, заверили в ведомстве.
Власти обсуждают необходимость оказания продовольственной помощи малоимущим уже не в первый раз. В конце 2020 года Минпромторг предлагал правительству ввести так называемый потребительский сертификат — программу, по которой люди с доходами ниже регионального прожиточного минимума могли бы получить адресную помощь. Предполагалось, что сертификат привяжут к карте «Мир» и на нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты. Однако до реализации инициативы дело не дошло.
К вопросу прямой продовольственной помощи малоимущим постоянно возвращаются, потому что у нее есть два больших преимущества, констатировал директор ИНП РАН Александр Широв. Во-первых, она гарантирует, что люди потратят деньги именно на продовольствие, а не на что-то другое. Таким образом можно поддерживать и граждан, и отечественного производителя. Во-вторых, довести ее до малоимущих довольно просто: у всех есть банковские карты.
Однако у продовольственных субсидий есть два серьезных минуса, которые препятствуют их запуску, уверен Александр Широв. С одной стороны, это психологический аспект — любое упоминание потребительских сертификатов или карточек неизбежно вызывает ассоциацию с временами дефицита. С другой — введение таких мер поддержки предполагает, что государство возьмет на себя постоянные обязательства по выплатам, отметил эксперт, добавив, что подобные адресные меры широко применяются во всем мире.
Говоря об остальных инициативах Минэка по борьбе с инфляцией, он обратил внимание, что все они направлены на поддержку аграриев. Введенные экспортные пошлины сказались на сельскохозяйственном бизнесе, и предлагаемые меры могут стать компенсацией, уверен Александр Широв.