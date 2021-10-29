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02:35 (мск), источник: Известия

В России появится индекс доступности услуг мобильной связи

Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, к работе привлечены специалисты подведомственного ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), рассказали «Известиям» их представители.

Источник: РИА "Новости"

Индекс нужен, чтобы в отрасли появился инструмент для объективной оценки и сравнения уровня развития сетей на отдельных территориях, объяснил директор ГРЧЦ в сфере связи Андрей Катков.

Для составления индекса доступности мобильной связи могут использоваться данные о покрытии операторами тех или иных территорий, используемые ими технологии (2G, 3G, 4G), уровень конкуренции, то есть количество компаний связи, работающих на той или иной территории, сказано в презентации заместителя руководителя Роскомнадзора Олега Терлякова, показанной на форуме «Спектр».

Планируется также принимать в расчет стоимость услуг связи с учетом средних доходов населения. Необходимую информацию о станциях операторов Роскомнадзор планирует брать из собственных баз данных.

Также в ведомстве намерены использовать данные Росстата о численности населения и средних доходах граждан по регионам, об автомобильных дорогах, а также тарифные сетки операторов. Впрочем, представленный подход и формула — пока видение Роскомнадзора, хотелось бы, чтобы к работе разработке методики подключились операторы, уточнил Олег Терляков.

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