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03:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Авиакомпании США попросили Госдеп добиться увеличения числа полетов над Россией

Группа американских авиакомпаний попросила Госдепартамент «принять срочные меры», чтобы «обеспечить их право на пролет» над воздушным пространством России. Перевозчики жалуются, что пользуются неудобными маршрутами в обход российской территории. Из-за недовольства ситуацией они пригрозили приостановить некоторые рейсы, сообщает Reuters.

Источник: AP 2021

Письмо на имя госсекретаря Энтони Блинкена 14 октября направила отраслевая ассоциация Airlines for America (A4A), объединяющая ведущие американские авиакомпании и грузовых перевозчиков, в том числе American Airlines, Delta Air Lines, FedEx Corp, United Parcel Service. Гендиректор A4A Николас Калио пояснил, что американским пассажирским авиалиниям нужны дополнительные рейсы в Россию, чтобы «эффективно летать из США в пункты назначения в Азии, Индии и на Ближнем Востоке».

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Грузовые перевозчики, по его словам, хотят, чтобы их снова допустили на грузовые маршруты между Европой и Азией, «которые были согласованы сторонами, но в одностороннем порядке отменены российским правительством».

«Многие авиакомпании США срочно нуждаются в дополнительных правах на полет над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка. Американские авиакомпании будут вынуждены работать по альтернативным неэффективным маршрутам, что приведет к задержкам, техническим остановкам, избыточным выбросам CO2 и потере слотов в аэропортах», — говорится в письме.

Авторы обращения попросили Госдеп «действовать безотлагательно» и продолжить переговоры с российской стороной, чтобы решить вопрос к предстоящему зимнему сезону. Господин Калио предупредил, что в противном случае авиаперевозчикам придется рассмотреть меры «по смягчению последствий» ситуации, в том числе сокращение рейсов. Однако это, по мнению гендиректора A4A, «сделает американских перевозчиков гораздо менее конкурентоспособными» и «усугубит отставание в доставке грузов и экспресс-отправлений».

Письмо также направили главе Минтранса США Питу Буттиджичу и министру торговли Джине Раймондо. Источники Reuters сообщили, что правительство США уже провело межведомственные обсуждения по этому вопросу. В Госдепе подтвердили получение письма и заявили, что на прошлой неделе Россия «одобрила заявки американских перевозчиков на пролет». О каком количестве рейсов идет речь, не уточняется. Посольство России в Вашингтоне никак не прокомментировало информацию.

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