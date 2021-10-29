Авиакомпании США попросили Госдеп добиться увеличения числа полетов над Россией

Письмо на имя госсекретаря Энтони Блинкена 14 октября направила отраслевая ассоциация Airlines for America (A4A), объединяющая ведущие американские авиакомпании и грузовых перевозчиков, в том числе American Airlines, Delta Air Lines, FedEx Corp, United Parcel Service. Гендиректор A4A Николас Калио пояснил, что американским пассажирским авиалиниям нужны дополнительные рейсы в Россию, чтобы «эффективно летать из США в пункты назначения в Азии, Индии и на Ближнем Востоке».
Грузовые перевозчики, по его словам, хотят, чтобы их снова допустили на грузовые маршруты между Европой и Азией, «которые были согласованы сторонами, но в одностороннем порядке отменены российским правительством».
«Многие авиакомпании США срочно нуждаются в дополнительных правах на полет над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка. Американские авиакомпании будут вынуждены работать по альтернативным неэффективным маршрутам, что приведет к задержкам, техническим остановкам, избыточным выбросам CO2 и потере слотов в аэропортах», — говорится в письме.
Авторы обращения попросили Госдеп «действовать безотлагательно» и продолжить переговоры с российской стороной, чтобы решить вопрос к предстоящему зимнему сезону. Господин Калио предупредил, что в противном случае авиаперевозчикам придется рассмотреть меры «по смягчению последствий» ситуации, в том числе сокращение рейсов. Однако это, по мнению гендиректора A4A, «сделает американских перевозчиков гораздо менее конкурентоспособными» и «усугубит отставание в доставке грузов и экспресс-отправлений».
Письмо также направили главе Минтранса США Питу Буттиджичу и министру торговли Джине Раймондо. Источники Reuters сообщили, что правительство США уже провело межведомственные обсуждения по этому вопросу. В Госдепе подтвердили получение письма и заявили, что на прошлой неделе Россия «одобрила заявки американских перевозчиков на пролет». О каком количестве рейсов идет речь, не уточняется. Посольство России в Вашингтоне никак не прокомментировало информацию.