Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: крушение императорского поездаКрушение императорского поезда, провозглашение Турецкой республики и другие события, которые произошли в этот день.
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
9В какие приметы и суеверия верят медики
09:52 (мск), источник: ТАСС

КНДР готовится открыть сухопутную границу с Китаем

Официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоля сообщил, что республика возводит в районах границы карантинные объекты.

Источник: Reuters

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Северная Корея готовится возобновить железнодорожное сообщение с КНР. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заместителя официального представителя южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоля.

По его словам, в Сеуле обнаружили признаки, которые указывают на подготовку к возобновлению торговли в северокорейских регионах на границе с Китаем. Он отметил, что КНДР возводит в этих районах карантинные объекты.

Ранее Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС) сообщила южнокорейским парламентариям, что КНДР ведет переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения с Китаем и Россией. По данным ведомства, поезда могут начать курсировать между китайским городом Даньдун и северокорейским Синыйджу уже в начале ноября. «Трудно предсказать точную дату возобновления. Мы продолжим внимательно следить за связанными с этим перемещениями», — цитирует агентство Ча Док Чхоля.

Китай — основной экономический партнер КНДР. Из-за пандемии коронавируса торговля между двумя странами значительно сократилась. Объем торговли между КНР и КНДР в 2020 году составил 539 млн долларов, что на 80,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

В условиях пандемии коронавируса власти КНДР в начале 2020 года приняли чрезвычайные меры для защиты страны от проникновения инфекции, в том числе были закрыты границы государства. По официальным данным, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Глава «Новатэк» предсказал падение цен на газ в 2022 году
В Гидрометцентре рассказали об аномально теплой погоде
Адвокаты семей жертв по делу MH17 пожаловались на запугивание
ЦБ выявил новый тип «игровых» финансовых пирамид
Проценко признал отсутствие эффективных препаратов от COVID-19
В Кишиневе ждут помощи ЕС в решении энергетического кризиса
Здоровье
Хирург-онколог: «В медицине нужно контролировать усталость» Откровенное интервью с человеком, который помог сотням пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Hi-Tech
В России стартовали продажи российского «смартфона для параноиков» (цена) У него есть особые опции для защиты личных данных
Авто
Посмотрите на абсолютно новый Mercedes SL (много фото) Восьмое поколение легендарной модели не похоже на все предыдущие. Его называют «самым цифровым» спортивным «Мерседесом» в истории
Кино
15-летняя внучка Маслякова ведет «Детский КВН»: первые фото Таисия Маслякова стала ведущей игры вместе с капитаном команды КВН Высшей лиги «МегА» Степаном Лукиным
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Дети
Под Рязанью похищенная школьница смогла сбежать из машины Следователи устанавливают обстоятельства преступления  
Леди
Бузова затмила Подольскую на вручении модной премии В Москве раздали награды самым стильным знаменитостям
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь