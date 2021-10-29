Лавров: сотрудничеству РФ со странами Балтики не должны мешать существующие разногласия

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Существующие разногласия по ряду вопросов общеевропейской повестки не должны негативно влиять на сотрудничество России с балтийскими странами. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам XVI Генеральной конференции Союза балтийских городов.
«Мы всегда открыты для взаимовыгодных контактов и конструктивного диалога с партнерами. Этому не должны мешать существующие между нашими странами разногласия по ряду вопросов общеевропейской повестки дня. Только объединив усилия и сосредоточившись на практической работе в интересах населения региона, можно значительно повысить качество жизни на Балтике», — сказал он.
По словам министра, Союз балтийских городов является важным механизмом балтийского сотрудничества и востребованной площадкой для обмена опытом на протяжении 30 лет. Лавров обратил внимание, что для повышения эффективности Союза Россия ведет работу по привлечению новых участников в его состав. «Пока Россию в Союзе балтийских городов представляет только Санкт-Петербург. Рассчитываем, что уже скоро Союз пополнится другими городами северо-запада нашей страны», — рассказал он.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия хочет видеть Балтийский регион устойчивым, процветающим, экологически чистым и передовым с точки зрения социально-экономического развития и внедрения инновационных технологий. Достижению этой цели способствовала бы разветвленная сеть балтийского сотрудничества, включающая в себя национальный, региональный и муниципальный уровни. «В ходе прошлогодней министерской сессии Совета государств Балтийского моря Россия заявила о необходимости укрепления межуровневой синергии за счет выстраивания стройной вертикали кооперации с участием Совета, Организации субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря и Союза балтийских городов», — информировал он.
Министр отметил, что с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года Россия будет координировать деятельность сразу двух структур балтийского сотрудничества — Совета государств Балтийского моря и Группы личных представителей глав правительств государств региона по сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью. «Убеждены: к инициативам, реализуемым в рамках российского перекрестного председательства, было бы уместно подключать и Союз балтийских городов, — подчеркнул он. — Рассчитываю, что балтийское сотрудничество в ближайшие годы не только сохранит свою динамику, но и получит дальнейшее развитие в качестве важного фактора, содействующего сохранению региональной зоны доверия, стабильности и добрососедства».