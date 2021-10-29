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13:33 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал о переговорах «Газпрома» с Молдавией

Де-факто «Газпрому» и Молдавии не удалось договориться по поставкам газа, но российская компания готова продолжать контакты и искать взаимоприемлемые варианты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

В Молдавии продолжается энергетический кризис из-за затянувшихся переговоров с «Газпромом» о заключении нового газового контракта. В стране объявлено чрезвычайное положение, в Кишиневе отапливается только 25% жилого фонда, часть предприятий переведена на мазут и правительство срочно ищет альтернативные источники электроэнергии.

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«Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед “Газпромом”, задолженность весьма серьезная, растущая, это первое, и существует вопрос, непосредственно связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но конечно же “Газпром” открыт для продолжения контактов, для поисков взаимоприемлемых вариантов», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля выразил уверенность, что ситуация в переговорах с Кишиневом не сказывается на имидже «Газпрома» как поставщика и партнера для Европы. «Вы знаете, я с вами абсолютно не соглашусь, к имиджу Газпрома это никакого отношения не имеет, и имидж “Газпрома” великолепен… “Газпром” не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги. Это коммерческая компания», — отметил пресс-секретарь президента.

Старый контракт с «Газпромом» истек в сентябре текущего года и на период переговоров был продлен до конца октября. В прошлом году страна платила в среднем $148 за тысячу кубометров, в сентябре текущего года — $550, а в октябре — $790. Сейчас Кишинев добивается снижения этой цифры до $200−300. «Газпром» заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если Молдавия полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, при этом в компании требуют оплатить задолженность в размере $709 млн.

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