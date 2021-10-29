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14:57 (мск), источник: Lenta.Ru

США вместе с союзниками раскритиковали российский закон о СМИ-иноагентах

США вместе с ближайшими странами-союзницами раскритиковали «притеснение в России независимой журналистики» в контексте применения закона о СМИ-иноагентах. Соответствующее обращение к российскому правительству опубликовал на своем сайте американский Госдепартамент.

Источник: Reuters

Под заявлением Госдепа подписались правительства Австралии, Канады, Чешской Республики, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины и Великобритании.

Они выразили озабоченность по поводу «усиливающихся преследований со стороны правительства России в отношении независимых журналистов и СМИ в России». В заявлении отмечается, что «свобода СМИ жизненно важна для эффективного функционирования свободных и открытых обществ и необходима для защиты прав человека и основных свобод».

«Мы призываем российское правительство прекратить подавление независимых голосов, прекратить политически мотивированные судебные процессы против журналистов и СМИ и освободить всех несправедливо задержанных», — говорится в конце обращения США и стран-союзниц.

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году, после того как в США признали таковым издание RT America. По закону, СМИ признается иностранным агентом, если установлен факт получения финансирования из-за рубежа. В таком случае СМИ вносится в соответствующий реестр Минюста.

СМИ-иноагенты обязаны предоставлять подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Также такие организации должны информировать о своем статусе читателей в каждом сообщении и материале на своих сайтах и в социальных сетях.

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