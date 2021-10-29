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19:40 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что армия Украины «не наступает, только отвечает»

По словам украинского президента, Киев действует «согласно договоренностям о режиме прекращения огня».

Источник: Reuters

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Армия Украины используют вооружение только в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе со стороны противника. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский в пятницу во время общения с журналистами в Одесской области.

«Вооруженные силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе со стороны противника», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

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Отвечая на вопросы о реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата «Байрактар» в Донбассе, президент повторил: «Мы не наступаем, мы только отвечаем». «Кстати, мы отвечаем, согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина», — заявил он.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что «Байрактары» всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, «где необходимо усиление».

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено Минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника «Байрактар» выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

Bayraktar TB2 — ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 13 октября, что турецкий производитель беспилотников построит на Украине сервисный и учебный центр.

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