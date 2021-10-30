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03:25 (мск), источник: ТАСС

Шестой флот США отправляет свой командный корабль в Черное море

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Шестой флот США отправляет свой флагманский командный корабль Mount Whitney в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте флотского командования.

Источник: AFP 2021

Отмечается, что на борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО.

«Mount Whitney и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», — указывается в тексте.

В нем не уточняется, с какими именно силами соединится флагманский корабль и что за операции будет проводить. Отмечается лишь, что совместная работа офицеров двух штабов позволит улучшить оперативную совместимость.

Шестой флот отдельно проинформировал о том, что в Черное море уже направился эсминец ВМС США Porter.

«USS Porter начал свое движение в северном направлении в сторону Черного моря для совместных операций с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении командования в Twitter. Подробностей также не приводится.

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