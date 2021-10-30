Шестой флот США отправляет свой командный корабль в Черное море

Отмечается, что на борту будут находиться офицеры штабов Шестого флота США и командования Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО.
«Mount Whitney и находящиеся на нем офицеры штабов будут действовать в Средиземном и Черном морях вместе с союзниками по НАТО и партнерами, работая над обеспечением безопасности и стабильности в регионе», — указывается в тексте.
В нем не уточняется, с какими именно силами соединится флагманский корабль и что за операции будет проводить. Отмечается лишь, что совместная работа офицеров двух штабов позволит улучшить оперативную совместимость.
Шестой флот отдельно проинформировал о том, что в Черное море уже направился эсминец ВМС США Porter.
«USS Porter начал свое движение в северном направлении в сторону Черного моря для совместных операций с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении командования в Twitter. Подробностей также не приводится.