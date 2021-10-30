FT: союзники отговаривают США от принципа неприменения ядерного оружия первыми из-за России

По информации газеты, США разослали опросник о ядерной политике союзникам. Большинство отрицательно отреагировали на любые изменения. Однако они опасаются, что президенту не доложили напрямую об их несогласии. Эти опасения усугубляются тем, что Белый дом не прислушался к мнению союзников по выводу войск из Афганистана и по соглашению о подводных лодках с Австралией, пишет FT.
Как отмечает газета, Джо Байден на встрече с Эмманюэлем Макроном сказал, что не знал, что Францию не предупредили о соглашении с Австралией по подводным лодкам. В связи с озабоченностью по ядерной политике, эта тема была включена в совместное заявление по итогам встречи.
Некоторые союзники считают, что администрация Джо Байдена не станет вводить политику неприменения ядерного оружия первыми. Однако они опасаются, что он может выбрать политику «единственной цели» — в этом случае США обязуются использовать ядерное оружие в определенных обстоятельствах. Например, для сдерживания прямого нападения на США или в качестве ответной меры.
«Это будет огромным подарком Китаю и России», — сказал собеседник издания.
Противники политики «единственной цели» и неприменения ядерного оружия первыми считают, что это может придать смелости России и Китаю, отмечает газета.
FT пишет, что ядерная политика США намеренно была расплывчатой со времен холодной войны. Она предполагает, что США могут нанести упреждающий удар, что дает союзникам чувство защиты под «ядерным зонтиком».