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12:19 (мск), источник: ТАСС

Болтон не думает, что Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2024 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп не будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Источник: Reuters

«Я не думаю, что Трамп будет повторно баллотироваться. Я знаю, это мнение меньшинства, но он, как мне кажется, понимает, что проиграл выборы в 2020 году, несмотря на его обратные утверждения. Я думаю, что он осознает, что снова не победит в 2024-м», — сказал Болтон в показанном в субботу интервью телеканалу «Россия-1».

Болтон отметил, что Трамп будет говорить об участии в выборах до 2024 года, чтобы «приковывать внимание». По словам бывшего советника президента, Трамп останется «создателем королей», как его прозвали республиканцы.

Американский политический и государственный деятель, предприниматель и миллиардер Дональд Трамп был 45-м президентом США. Он управлял страной с 2017 по 2021 год.

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