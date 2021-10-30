Болтон не думает, что Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2024 году

«Я не думаю, что Трамп будет повторно баллотироваться. Я знаю, это мнение меньшинства, но он, как мне кажется, понимает, что проиграл выборы в 2020 году, несмотря на его обратные утверждения. Я думаю, что он осознает, что снова не победит в 2024-м», — сказал Болтон в показанном в субботу интервью телеканалу «Россия-1».
Болтон отметил, что Трамп будет говорить об участии в выборах до 2024 года, чтобы «приковывать внимание». По словам бывшего советника президента, Трамп останется «создателем королей», как его прозвали республиканцы.
Американский политический и государственный деятель, предприниматель и миллиардер Дональд Трамп был 45-м президентом США. Он управлял страной с 2017 по 2021 год.