Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 октябряОснование российского военно-морского флота, патент на телевидение, начало обороны Севастополя и другие памятные события, произошедшие в этот день в разные годы
Фоторепортажи
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
13:07 (мск), источник: ТАСС

Болтон посоветовал Украине ждать республиканцев у власти для диалога о вступлении в НАТО

Бывший советник президента США по национальной безопасности напомнил, что на данный момент вступление Украины в альянс невозможно из-за конфликта на Донбассе.

Источник: AP 2021

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон порекомендовал Украине дождаться республиканской администрации в США для разрешения вопроса о вступлении в НАТО.

«Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО сейчас возможно. <…> Мой совет: стоит дождаться следующей республиканской администрации, потому что с ними в Белом доме вы сможете вести более прямой диалог», — сказал он в субботу в интервью телеканалу «Россия-1».

Болтон напомнил, что на данный момент вступление Украины в НАТО невозможно из-за неразрешенного конфликта на Донбассе. Он также подчеркнул необходимость урегулирования вопроса «серых зон» — стран постсоветского пространства, не входящих в альянс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. По его словам, этот сценарий выходит за красную линию национальных интересов России и может вынудить ее принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
В России зафиксирован суточный максимум случаев COVID-19
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова
В Молдавии раскрыли цену по новому контракту с «Газпромом»
Премьер-министр Украины назвал альтернативу газу
В США заявили о сокращении числа целей для уничтожения в России
На Украине заявили, что Гоголь сошел с ума из-за русского языка
Здоровье
Вредно ли сдерживать газы? Мы знаем, что этот вопрос многих беспокоит.
Hi-Tech
В России стартовали продажи российского «смартфона для параноиков» (цена) У него есть особые опции для защиты личных данных
Авто
Что помогло снизить смертность на дорогах России вдвое? Авто Mail.ru рассказывает, почему за последние годы смертность на российских дорогах сократилась почти в два раза и что сейчас предпринимается, чтобы уменьшить ее еще более значительно
Кино
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли Актриса занята на площадке сериала «Тетя Люси»
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Дети
Тарасов и Костенко стали многодетными родителями На свет появился третий общий ребенок пары
Леди
66-летняя Долина нарастила волосы Подписчики артистки в восторге от ее нового образа.
Дом
Как улучшить рабочее место дома
6 правил влажной уборки, которые сэкономят ваше время
В США продают дом на маленьком острове посреди залива
Как выглядит квартира в Москве с очень-очень большими комнатами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь