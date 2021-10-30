Болтон посоветовал Украине ждать республиканцев у власти для диалога о вступлении в НАТО

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон порекомендовал Украине дождаться республиканской администрации в США для разрешения вопроса о вступлении в НАТО.
«Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО сейчас возможно. <…> Мой совет: стоит дождаться следующей республиканской администрации, потому что с ними в Белом доме вы сможете вести более прямой диалог», — сказал он в субботу в интервью телеканалу «Россия-1».
Болтон напомнил, что на данный момент вступление Украины в НАТО невозможно из-за неразрешенного конфликта на Донбассе. Он также подчеркнул необходимость урегулирования вопроса «серых зон» — стран постсоветского пространства, не входящих в альянс.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. По его словам, этот сценарий выходит за красную линию национальных интересов России и может вынудить ее принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.