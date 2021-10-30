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13:03 (мск), источник: ТАСС

Меркель назвала самые сложные кризисы за ее срок

И.о. канцлера ФРГ выделила среди них пандемию и поток беженцев.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Ангела Меркель, которая со вторника является и.о. канцлера ФРГ, назвала миграционные потоки из Сирии, а также пандемию COVID-19 в числе кризисов, которые для нее лично оказались самыми сложными.

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«Пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной. Столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», — заявила она в интервью, опубликованном в субботу в газете «Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг». По ее словам, в обоих случаях речь идет о человеческих жизнях. «Принятие решений, которые влияют на очень многих людей, может быть стрессовым и волнующим», — сказала она.

Меркель отрицательно ответила на вопрос, есть ли темы, по которым она сейчас, оглядываясь назад, приняла бы другое решение. «Но разумеется есть вещи, о которых я сожалею», — указала и. о. канцлера, назвав некоторые аспекты борьбы с углеродными выбросами.

Также Меркель из числа самых важных решений выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков. «Этот договор стал вкладом в упорядочение миграции, помог Турции позаботиться о миллионах сирийских беженцев, находящихся на ее территории», — отметила она.

Меркель со вторника является и. о. канцлера ФРГ. Она будет исполнять эти обязанности до тех пор, пока не завершатся коалиционные переговоры под руководством социал-демократа Олафа Шольца. Если эти переговоры закончатся успешно, то именно Шольц станет новым главой правительства. Это может произойти уже в декабре 2021 года.

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