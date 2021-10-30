Путин призвал ускорить взаимное признание вакцин странами

Путин подчеркнул, что доступ к вакцинам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны, это связано с «недобросовестной конкуренцией, протекционизмом и неготовностью ряда государств к взаимному признанию вакцин».
Также, по мнению президента, остро стоит вопрос об ускорении ВОЗ «процесса преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности».
«По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность — я думаю, что представители ВОЗ ещё об этом скажут, — а с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин», — сказал Путин, напомнив о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19, а препарат одобрен уже в 70 странах мира.
Борьба с коронавирусом остается одним из приоритетов стран «большой двадцатки», ранее сообщила представитель президента России по делам группы Светлана Лукаш. По ее словам, «двадцатка» планирует достичь решения о конкретных целевых ориентирах по вакцинации — к концу этого года следует обеспечить доступ к вакцине 40% населения Земли, а к концу 2022 г. — 70%.