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15:38 (мск), источник: Газета.Ру

Правительство одобрило законопроект по получению маткапитала отцами

Правительство России одобрило проект федерального закона, который позволяет отцам получить материнский капитал в случае смерти матери детей.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” и внести его в Государственную Думу в установленном порядке”, — говорится в сообщении.

Законопроект позволяет отцам — гражданам России, в одиночку воспитывающим двух и более детей, получить материнский капитал «в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой России, родившей указанных детей».

«Также проектом устанавливается возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего двух и более детей», — пояснили в правительстве.

Ранее стало известно, что правительство России дополнительно выделит 28,3 млрд руб. на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет.

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