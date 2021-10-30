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21:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Переворот в Судане: тысячи людей протестуют против захвата власти военными, трое убиты

В Судане в субботу проходят многотысячные демонстрации протеста против военного переворота. Как сообщают гражданские активисты, по меньшей мере трое участников протестов застрелены военными, десятки ранены.

На улицы суданской столицы, Хартума, и его города-спутника Омдурмана вышли десятки или даже сотни тысяч протестующих | Источник: EPA

Тысячи демонстрантов в столице Судана Хартуме и других городах требуют, чтобы смещенный военными в начале недели премьер-министр Абдалла Хамдук вернулся на свой пост, а военные передали власть гражданскому правительству.

Ранее на этой неделе генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство и арестовал политических лидеров страны, в том числе премьер-министра. Сейчас Хамдук находится в своей резиденции под усиленной охраной.

Генерал, который также объявил в стране чрезвычайное положение, заявил, что захватил власть, чтобы избежать гражданской войны и прекратить распри между разными политическими силами.

Новые суданские власти отключили в стране интернет и другие средства связи, а также ограничили передвижение внутри страны.

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан просит не называть произошедшее военным переворотом и обещает выборы в 2023 году | Источник: REUTERS

В 2019 году суданцы свергли Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет, и с тех пор и до нынешнего переворота гражданские и военные лидеры по соглашению о разделении власти правили совместно.

Военные и гражданские договорились о переходном периоде, в который предполагалось провести масштабные демократические реформы. Они создали Временный Суверенный совет, который возглавил аль-Бурхан, а Хамдук стал премьером.

Но путь к демократии осложнился несколькими попытками переворота, последняя неудачная из которых была чуть больше месяца назад.

Генерал аль-Бурхан заверяет, что в июле 2023 года намерен провести свободные выборы и отдать власть гражданским.

Лидеры протеста уверены, что на улицы выйдет миллион человек | Источник: EPA

В субботу демонстранты в Хартуме маршировали с флагами Судана и скандировали: «Нет военному правлению!».

«Люди здесь очень миролюбивы. Эти протесты будут и впредь носить мирный характер, даже если они столкнутся с оружием», — сказал Би-би-си Шахин аль-Шахиф, член Хартумского комитета сопротивления.

«Генерал аль-Бурхан потерял всю свою поддержку. Это переворот одного человека, и нет ничего и никого, кто-бы поддержал его», — уверен Шахин аль-Шахиф.

В субботу Центральный комитет врачей Судана сообщил, что в ходе столкновений были застрелены трое протестующих. По данным СМИ, на этой неделе в столкновениях с силами безопасности было убито не менее 11 демонстрантов.

Военные пока не комментировали субботние события.

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