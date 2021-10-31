Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 октябряХэллоуин, рождение 7-миллиардного жителя Земли, открытие Царскосельского лицея и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
00:19 (мск), источник: BBC News Русская служба

G20: Мировые лидеры утвердили нижний предел налога на прибыль крупных корпораций

Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили международное соглашение, согласно которому прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом не менее 15%. Таким образом страны «двадцатки» хотят добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах.

Лидеры G20 согласились ввести единый минимальный налог на прибыль для крупных корпораций | Источник: GETTY IMAGES

Пакт о минимальном 15% налоге был согласован всеми лидерами, принимавшими участие в саммите G20 в Риме. Главы двух стран — России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин участвовали в саммите по видеосвязи. ВВП стран «большой двадцатки» составляет около 80% от мирового ВВП.

Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что это соглашение станет историческим для мировой экономики.

По ее мнению, в результате соглашения американские предприятия и рядовые работники в целом выиграют, хоть американским мегакомпаниям и придется платить больше налогов.

Саммит G20 предваряет долгожданный климатический саммит COP26 в Глазго, который начинается в понедельник. То, что происходит на G20, может задать тон и для COP26, где странам предстоит обсудить их обязательства по борьбе с изменением климата.

Что нужно знать о климатическом форуме в Глазго

  • Правительства стран должны договориться об амбициозных сокращениях вредных выбросов, чтобы затормозить глобальное потепление.
  • Итоги саммита будут зависеть от того, какие климатические обязательства готовы на себя взять крупнейшие в мире загрязнители атмосферы, такие как США и Китай.
  • Решения, принятые на саммите, могут повлиять на то, как люди работают, отапливают дома, на то, что они едят и как путешествуют.

Премьер-министр Италии Марио Драги открыл двухдневный саммит G20, заявив мировым лидерам, что пытаться действовать в одиночку уже нельзя и нужно сделать все возможное, чтобы преодолеть разногласия между странами | Источник: REUTERS

Согласно сообщению агентства Рейтер, в проекте коммюнике саммита «двадцатки» прописано обещание G20 работать над тем, чтобы средняя температура в мире не поднялась больше, чем на 1,5°C, что потребует значимых и эффективных действий со стороны всех стран.

В проекте также отмечается, что развитым странам необходимо будет ежегодно до 2025 года выделять 100 млрд долларов из государственных и частных источников на помощь развивающимся странам в борьбе с изменением климата.

Такое обязательство развитые страны уже брали на себя на климатическим саммите в Копенгагене в 2009 году, но оно так и не было выполнено.

От экологов тем временем поступают все более мрачные предупреждения насчет будущего планеты, если не будут приняты срочные меры по сокращению выбросов углерода.

От климатического саммита экологи ожидают, что мировые лидеры смогут поставить глобальные интересы выше национальных, однако такое решение может вызвать вопросы у их избирателей | Источник: PA MEDIA

Политики на словах разделяют опасения ученых: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, например, назвал изменение климата самой большой угрозой человечеству.

Однако он также признал, что ни встреча G20, ни COP26 не остановят глобальное потепление — человечеству, если будут приняты правильные меры, удастся лишь замедлить рост температуры на планете.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
G20: Мировые лидеры утвердили нижний предел налога на прибыль крупных ко...
Прорыв или провал. Почему климатический саммит в Глазго рискует не оправ...
Правительство России одобрило новые выплаты из-за нерабочих дней
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова
В Минздраве сочли использование поддельных QR-кодов самообманом
Переворот в Судане: тысячи людей вышли на протесты, есть жертвы
Зюганов указал на разбирательство от КПРФ в деле Рашкина
В Свердловской области заметили световые столбы
Здоровье
Вредно ли сдерживать газы? Мы знаем, что этот вопрос многих беспокоит.
Hi-Tech
В России стартовали продажи российского «смартфона для параноиков» (цена) У него есть особые опции для защиты личных данных
Авто
Что помогло снизить смертность на дорогах России вдвое? Авто Mail.ru рассказывает, почему за последние годы смертность на российских дорогах сократилась почти в два раза и что сейчас предпринимается, чтобы уменьшить ее еще более значительно
Кино
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли Актриса занята на площадке сериала «Тетя Люси»
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Дети
Тарасов и Костенко стали многодетными родителями На свет появился третий общий ребенок пары
Леди
Не только Джонни Депп: все мужчины 50-летней Вайноны Райдер Хрупкая красавица отмечает юбилей
Дом
Как улучшить рабочее место дома
6 правил влажной уборки, которые сэкономят ваше время
В США продают дом на маленьком острове посреди залива
Как выглядит квартира в Москве с очень-очень большими комнатами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь