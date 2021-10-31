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01:48 (мск), источник: Life.ru

Партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии

Кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидируют в Тбилиси и других четырёх крупных городах — Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Источник: AFP 2021

Действующий глава администрации Тбилиси Каха Каладзе набирает 55,7% голосов во втором туре муниципальных выборов, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки бюллетеней примерно с 53% участков. Его конкурент от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (правящая при президентстве Михаила Саакашвили) Ника Мелия набирает 44,3% голосов.

Как сообщает ЦИК Грузии, кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидируют и в остальных четырёх крупных городах Грузии — Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Такая же тенденция и в 13 мелких городах. Единственный город, где побеждает кандидат от «Единого национального движения» Георгий Харчилава, — Цаленджиха (край Самегрело — Земо Сванети). Он набирает 51,5% голосов. Ещё в одном городе — Сенаки — ЦИК пока не подсчитала голоса.

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Правящая партия преобладает в листах голосования во всех городах Грузии. 22,9% участков обработаны в Батуми, Арчил Чиковани набирает там 53,3%. В Кутаиси — кандидат от «Грузинской мечты» Иосиф Хахалеишвили (51,5%) (25,8% участков). В Поти — кандидат от «Грузинской мечты» Бека Вачарадзе (58%) (51% участков). Рустави — кандидат от правящей партии Нино Лацабидзе (54%) (43% участков).

В Грузии в субботу выбирали глав 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. А также определяли состав местных собраний в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

Ранее Лайф сообщал, что были опубликованы результаты экзитполов по выборам мэра Тбилиси, и они содержали разнящиеся сведения о процентах голосов.

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