13:44 (мск), источник: ТАСС
«Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрили в Камбодже
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» одобрены в Королевстве Камбоджа, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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«РФПИ объявляет о регистрации российских вакцин против коронавируса “Спутник V” и “Спутник Лайт” в Королевстве Камбоджа. Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины “Спутник V”. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщил фонд.
Данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ, Филиппины и др.) демонстрируют, что «Спутник V» — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
В настоящее время вакцина «Спутник Лайт» благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.