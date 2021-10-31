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14:38 (мск), источник: Газета.Ру

Байден обеспокоен приобретением Турцией российских ракетных систем С-400

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи тем, что Турция приобрела у России ракетные системы С-400. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Источник: AP 2021

При этом американский лидер подчеркнул, что намерен поддерживать сотрудничество между двумя странами и совместно решать возникающие разногласия.

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Эрдоган назвал покупку С-400 у России вынужденной мерой

Ранее в Турции раскрыли «секрет» приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России«. Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что главный “секрет” заключается в том, что Турция ни при каких обстоятельствах не собирается сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией и идти на поводу у США.

До этого заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила, что Америка не оставит без последствий приобретение Турцией оружия и военной техники у России.

Она призвала Анкару отказаться от уже купленной российской техники и воздержаться от покупки дополнительного вооружения.

В конце сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Перед началом диалога они обозначили некоторые вопросы, которые собирались обсудить, но по итогам встречи подробностей не раскрыли.

Александра Вишневская

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