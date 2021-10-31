Байден обеспокоен приобретением Турцией российских ракетных систем С-400

При этом американский лидер подчеркнул, что намерен поддерживать сотрудничество между двумя странами и совместно решать возникающие разногласия.
Ранее в Турции раскрыли «секрет» приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России«. Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что главный “секрет” заключается в том, что Турция ни при каких обстоятельствах не собирается сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией и идти на поводу у США.
До этого заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила, что Америка не оставит без последствий приобретение Турцией оружия и военной техники у России.
Она призвала Анкару отказаться от уже купленной российской техники и воздержаться от покупки дополнительного вооружения.
В конце сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Перед началом диалога они обозначили некоторые вопросы, которые собирались обсудить, но по итогам встречи подробностей не раскрыли.