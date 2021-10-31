Путин заявил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой

«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7 процента, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах “семерки”», — отметил он (цитата по сайту Кремля). По его словам, углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году, а доля безуглеродных источников в России с учетом использования газа уже сейчас составляет около 86%.
Среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса.
Путин отметил, что сокращать выбросы парниковых газов недостаточно. «Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, а здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 на двухдневном саммите в Риме заявят об активизации усилий по борьбе с климатическими изменениями. Они планируют стремиться к ограничению глобального потепления до 1,5°С в год, а также к достижению нулевых выбросов углерода к середине XXI века.