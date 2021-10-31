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20:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Саммит G20 назвали не оправдавшим ожидания

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал саммит стран-членов G20 в Риме не оправдавшим ожидания с точки зрения обсуждения климатической повестки. Такую позицию политик высказал в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли», — написал Гутерриш.

Также он отметил, что связывает основные ожидания с предстоящей конференцией COP26, которая пройдет в британском Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Главная задача участников конференции, по мнению Гутерриша, — «не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия [по сравнению с доиндустриальным уровнем] и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».

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